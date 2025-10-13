Kifütyülte Trumpot két baloldali törvényhozó az izraeli parlamentben, ki kellett vezetni őket

A biztonságiaknak kellett eltávolítaniuk az izraeli törvényhozás, a Kneszet két tagját az ülésteremből, miután megzavarták Donald Trump amerikai elnök beszédét.

A Kneszet két baloldali tagja, Ofer Cassif és Ayman Odeh kifütyülték Donald Trumpot az amerikai elnök beszéde alatt. Odeh a beszéd közben egy táblát tartott a magasba, amelyen az állt: „Ismerjék el Palesztinát!”.

A két törvényhozót – mint az alábbi videóban is látható – végül a biztonságiak vezették ki a teremből.

Ennek ellenére az amerikai elnök fogadtatása sokkal inkább pozitív volt, mint negatív: a beszéde előtt több mint két percig tartó hosszú álló ovációval fogadták Donald Trumpot az izraeli törvényhozók.Az amerikai elnököt „Izrael legjobb barátjaként a Fehér Házban” mutatták be az ülésen – írta a Sky News.

Trump nem sokkal korábban aláírta a Kneszet vendégkönyvét is, amiről szintén videó készült:

Hogy mi mindenről beszélt Donald Trump a beszédben, azt ebben a cikkben foglaltuk össze.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök felszólal az izraeli parlament, a kneszet jeruzsálemi üléstermében a tiszteletére tartott rendkívüli ülésen 2025. október 13-án. Az Izrael és a Hamász megállapodása szerint a Hamász ezen a napon visszaadja az általa 2023. október 7-én elrabolt izraeli túszok utolsó csoportját, Izrael pedig szabadon enged csaknem kétezer palesztin foglyot. MTI/AP/Reuters pool/Evelyn Hockstein.