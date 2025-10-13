Hivatalos látogatásra a Fülöp-szigetekre és Vietnámba utazik Kövér László – közölte az Országgyűlés Sajtóirodája hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint Délkelet-ázsiai útja során az Országgyűlés elnöke megbeszéléseket folytat a két ország parlamenti és kormányzati vezetőivel, Manilában részt vesz és beszédet mond az október 23-i nemzeti ünnepünk tiszteletére megszervezett fogadáson, és adományokat ad át a Caritas Manila szervezet részére a Cebu tartományt ért földrengés károsultjainak.

Vietnámi hivatalos tárgyalásait megelőzően Ho-Si Minh városában Kövér László részt vesz és köszöntőt mond a Kőrösi Csoma Sándor emlékére megrendezett konferencián – áll a közleményben.

Kiemelt kép: Kövér László (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)