Hivatalos: Donald Trump aláírta a gázai béketervet

Aláírta hétfőn Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír.

Trump az aláírást követően elmondta, élete során már több alkut hozott tető alá, ám a mostanit tartja mindegyik közül a legnagyobbnak. „Mindig azt mondják, hogy a harmadik világháború a Közel-Keleten fog kezdődni; de ez nem így lesz” szögezte le az amerikai elnök a The Times of Israel beszámolója szerint, és köszönetet mondott a gázai békecsúcstalálkozón részt vevő vezetőknek.

A megállapodás aláírása után Trump kijelentette, hogy „mostantól mindenki csatlakozni akar majd az Ábrahám-megállapodásokhoz”, utalva a Közel-Kelet békéjét célzó diplomáciai kezdeményezésre.

Hozzátette, hogy a gázai újjáépítés feltétele a Hamász lefegyverzése, mivel csak így biztosítható a tartós béke és biztonság.

A dokumentum aláírásakor Orbán Viktor miniszterelnök is jelen volt, akit Donald Trump hívott el a találkozóra, ahol a következő képen méltatta a kormányfőt:

„Viktor, fantasztikus vagy. Tudom, sokan ezzel nem értenek egyet, de én vagyok az egyetlen, aki számít.”

Trump hozzátette, hogy Orbán remek vezető, és megjegyezte, hogy támogatta őt az előző választáson, valamint biztos abban, hogy a következőn is kiválóan fog teljesíteni.

Az aláírás előtt Trump „nagyon átfogónak” nevezte a dokumentumot, amely szerinte a Gázai övezet jövőjére vonatkozó szabályokat és irányelveket tartalmazza – írja a The Jerusalem Post.

A megállapodás előkészítése érdekében Abdel Fattáh asz-Szíszi egyiptomi elnök hétfőn egyeztetést tartott Franciaország és Törökország elnökeivel, valamint Katar emírjével és más nemzetközi vezetőkkel. Az egyiptomi elnöki hivatal közleménye szerint a találkozó célja a tűzszünet végrehajtásának összehangolása és a Gázai övezet újjáépítésének támogatása volt. Donald Trump a hétfői napon külön is méltatta az egyiptomi elnököt, akivel közösen jelent meg a nemzetközi fórumon.

„Nagyon fontos szerepet játszott. Nagyra értékelem”

– mondta Donald Trump, aki erős vezetőnek nevezte Abdel Fattáh asz-Szíszit.

A csúcstalálkozó során az egyiptomi kormányfő hangsúlyozta, hogy a kétállami megoldás az egyetlen út a palesztinok és izraeliek békés együttéléséhez, és ezzel valósíthatók meg mindkét nép nemzeti törekvései.

„Egyiptom az Egyesült Államokkal és partnereivel együttműködve a következő napokban azon fog dolgozni, hogy lerakja a (Gázai övezet) újjáépítésének alapjait. Szándékunkban áll egy korai helyreállítási, újjáépítési és fejlesztési konferencia megrendezése” – fogalmazott.

Netanjahu távol maradt a csúcstalálkozótól

Az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu, a Miniszterelnöki Hivatal közleménye szerint nem vett részt a Sarm es-Sejk-i békecsúcson, mivel az időpont túl közel esett a zsidó vallási ünnep kezdetéhez.

A most aláírt dokumentumot a nemzetközi közösség a gázai konfliktus békés rendezésének első konkrét lépéseként értékeli, bár a megállapodás részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

