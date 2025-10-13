Hiába szabadultak ki, nagy nehézségek várnak még rájuk: még az evést is újra kell tanulniuk az izraeli túszoknak

A Hamász fogságában töltött időszak után a hétfői hazatéréssel még nem ért véget a húsz izraeli túsz kálváriája: számos táplálkozási és pszichológiai problémát le kell küzdeniük a jövőben. Az eset arra emlékeztet, amikor a náci koncentrációs táborokból kiszabadult zsidóknak kellett hasonló megpróbáltatásokat átélniük, és sokan bele is haltak abba, hogy a szervezetük nem tudott alkalmazkodni a megváltozott viszonyokhoz.

Az orvosok szerint a hétfőn szabadon engedett izraeli túszoknak meg kell tanítani, hogyan egyenek újra normálisan, miután olyan sokáig éheztek fogságban. Michal Steinman, a Beilinson Kórház főápolója a The Telegraphnak elmondta, hogy a több mint két évig a Hamász-fogságban élő túszok alig kaphattak enni.

„Rendkívül óvatosnak kell lennünk, mert nem szeretnénk túletetni őket. A múltban néhányuk annyira elvesztette az étvágyát, hogy együtt kellett dolgoznunk velük, hogy újra éhesek legyenek” – mondta a főápoló, aki szerint

az idén januárban és februárban szabadon engedett túszokkal ellentétben a most szabadon engedetteket legalább az első 24 órában intenzív megfigyelés alatt tartják, mert aggódnak az általános egészségi állapotuk miatt.

„Figyelembe kell vennünk a fogságban töltött további kétszáz napot. Gondolnunk kell a klinikai kérdésekre, a táplálkozási állapotra és a pszichológiai állapotra” – fejtette ki, miközben arról is beszélt, hogy extra szem- és bőrbetegségekre alkalmazott gyógyszerekkel is készülnek, mivel a korábban kezelt túszoknál tapasztaltak alapján erre szükség lehet.

A főápoló elmondta, hogy a múlt héten egy teljes szimulációt is tartottak színészekkel, akik a betegek szerepét játszották, annak érdekében, hogy élesben a lehető legkevésbé legyen stresszes a hazatérés a Hamász foglyainak.

A korábban visszatért túszok annyira éheztek, hogy az első néhány órában csak diót kaptak azért, hogy elkerüljék a túltáplálkozás kockázatát – tette hozzá.

A Beilinson Kórházban található, a visszatérő túszokat fogadó egységet izraeli zászlókkal és ajándékkosarakkal látták el, amelyek között plüssmackó, telefontöltő, takaró és papucs is található. Keren Schwartz, a kórház szociális szolgálatának igazgatója elmondta:

az, hogy a szabadon engedett túszok megkapják és megőrizhetik ezeket az egyszerű, mindennapos tárgyakat (mint például egy párnát vagy takarót), a gyógyulási folyamat kezdetét jelentheti.

Emellett nemcsak a pácienseknek, hanem a családtagoknak is szállást biztosítanak.

Schwartz szerint a hétfőn szabadon engedett túszok fizikai állapota valószínűleg rosszabb, mint a korábban elengedett túszoké, de gyógyulásuk könnyebb lesz pszichológiailag abban az értelemben, hogy nem kell bűntudatot érezniük amiatt, hogy társaikat hátrahagyták. Ugyanakkor, mint mondta, az újraegyesülés utáni kezdeti eufória lassan elmúlik, és a családtagoknak meg kell tanulniuk türelmesnek lenni.

Alon Ahel also waved to the citizens who came to support him outside Beilinson Hospital. 🇮🇱💛 pic.twitter.com/R4QlXGuu51 — The Uri (@uricohenisrael) October 13, 2025

Még felébredni is nehéz lehet a gázai alagutak miatt: speciális „túszgyógyászattal” kezelik majd az érkezőket

A Sky News szintén ellátogatott a túszokat ellátó kórházba. Nekik nyilatkozva Michal Steinman elmondta: a pácienseknek adott plüssmackó arra szolgál, hogy megnyugtassa a szabadon engedett foglyokat.

„Kutatásaink szerint mindannyiunkban ott van egy gyermek. Szükségünk van valamire, amit simogathatunk, ami puha, és megnyugtatja őket, miután olyan sokáig nem éreztek semmit” – fejtette ki, miközben arról is beszélt, hogy telefont ideiglenesen a hadsereg biztosít majd az érkezőknek.

Emellett a személyzet anekdotákat osztott meg arról, hogy mi várhat rájuk. Steinman mesélt egy korábban szabadon engedett túszról, akinek nem az alvással, hanem az ébredéssel voltak problémái.

„Amikor kinyitottam a szemem, azt hittem, még mindig álmodom, mert lehetetlen, hogy kinyitottam a szemem, és nem vagyok a alagútban. Azt gondoltam: ez egy álom az álomban”

– mondta az illető, ami arra vezethető vissza, hogy a túszok az első pillanatokban nem tudják elhinni, hogy ez a valóság. Egy másik esetben pedig az kiszabadult túsz „megdermedt” és mozdulatlanul állt, miután kinyitotta a hűtőszekrényt – nemcsak azért, mert nehéz volt választania, hanem azért is, mert lenyűgözték a színek. „Száz napja csak feketét, fehéret és barnát láttam” – mondta.

A Sky News megkereste Noa Eliakim-Raz orvosprofesszort is, aki csapatával a háború alatt befogadott túszcsoportok kezeléséből tanulva gyakorlatilag újjáalkotta az úgynevezett „túszgyógyászatot”.

Ennek jegyében több tudományágat is átfogó protokollt hoztak létre annak érdekében, hogy maximalizálják a gyógyulás esélyét, és eredményesebben vezethessék vissza a normális életbe a kiszabadult túszokat.

A professzor elmondta, hogy az osztálya 2023. október 7. előtt még nem létezett. A létrehozása óta eltelt két évben úttörő szerepet játszott egy olyan kezelési forma kidolgozásában, amely számos különböző tudományágat ötvöz, hogy maximalizálja a gyógyulás esélyét.

A kórház dolgozói úgy vélik, hogy a tanulságok, amelyeket levontak, a jövőben az egész világ orvosainak hasznára válnak – de remélik, hogy soha többé nem kell alkalmazniuk őket izraelieknél.

A holokauszt után kellett hasonló nehézségekkel megbirkózniuk a zsidóknak

Azt, hogy milyen nehézségekkel nézhetnek szembe most a visszatérők, a koncentrációs táborokból való kiszabadulás korszakát idézheti fel. Mint a Telex cikkében összefoglalták,

a bevonuló szövetséges csapatok 1945-ben több ezer legyengült, éhező túlélőt találtak a táborokban, és azonnal megkezdték az ellátásukat. Ám sokuknál ekkor lépett fel egy kevésbé ismert, de annál veszélyesebb állapot: a visszatáplálási szindróma.

Ez a jelenség – amelyet az orvostudomány csak később ismert fel teljes egészében – azt jelentette, hogy a hirtelen kapott élelem súlyos, akár halálos szövődményeket okozott. Az auschwitzi táborban például a katonáktól kapott élelmiszercsomagok tartalmának (csokoládé, keksz, kenyér) elfogyasztása olyan kalóriatöbbletet okozott, amitől sokan hirtelen rosszul lettek, összeestek, és akár meg is haltak.

A legtöbben a németországi Bergen-Belsenben halhattak ebbe bele. „Egyes rabok annyira legyengültek az éhezéstől, hogy képtelenek voltak megemészteni az élelmet, amelyet a jó szándékú brit katonák adtak nekik. Egyetlen keksz elfogyasztása után néhányan egyszerűen meghaltak” – olvasható a BBC felszabadításról szóló cikkében. Épp azért ma már szigorú protokollok vannak érvényben, hogy ez ne történhessen meg, és ezeket fogják alkalmazni most a Hamász fogságából visszatérők esetében is.

Kiemelt kép: A Hamász palesztin iszlamista szervezet által szabadon engedett két izraeli túsz, Gali (j) és Ziv Berman a reimi izraeli támaszponton 2025. október 13-án (Fotó: MTI/EPA/Az izraeli kormány sajtóirodája)