Hiába sürgeti Zelenszkij, Trump előbb Putyinnal akar beszélni az Ukrajnának szánt amerikai fegyverekről

Donald Trump kijelentette, mielőtt döntene a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták Ukrajnának történő átadásáról, előbb beszélni akar Vlagyimir Putyinnal. Közölte, azt tervezi mondani az orosz elnöknek, hogy ha nem vet véget a háborúnak, akkor az Egyesült Államok átadja a rakétákat Zelenszkijéknek – írja a Polsatnews.

Az amerikai elnök vasárnap újságírókkal beszélt erről az éppen Izrael felé tartó Air Force One fedélzetén. Hangsúlyozta, hogy korábban telefonon már egyeztetett a kérdésről Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Kapcsolódó tartalom A háború fejleményeiről és lezárásának esélyeiről egyeztetett telefonon Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Kijev az Egyesült Államoktól nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat szeretne kapni az orosz támadások semlegesítése érdekében.

„Fegyverekről beszéltünk, arról, mire van szükségük, milyen típusokra. Nagyon szükségük van Patriotokra, és nagyon szeretnének Tomahawkokat is. Beszéltünk erről és még sok mindenről. Őszintén szólva, valószínűleg beszélnem kell Oroszországgal is. Azt akarják, hogy a Tomahawkok az ő irányukba tartsanak? Nem hinném”

– mondta Trump, majd hozzátette:

„Ezt elmondtam Zelenszkij elnöknek is, mert a Tomahawkok egy új szintet jelentenének a háború eszkalációjában. Előbb beszélek Putyinnal, és azt mondom neki: Figyelj, ha ez a háború nem ér véget, elküldöm nekik a Tomahawkokat.”

Kapcsolódó tartalom Donald Trump köszönetet mondott Vlagyimir Putyinnak

Ez már nem az első alkalom, hogy Trump erről a kérdésről nyilatkozik. Korábban azt mondta, „bizonyos értelemben már meghozta a döntést” a rakéták átadásáról, de szeretné megtudni, milyen módon használnák fel azokat az ukránok.

Vasárnap a Fox News-nak adott interjújában Zelenszkij megerősítette, hogy az esetlegesen Ukrajnába kerülő rakétákat – amennyiben az USA hozzájárul – kizárólag orosz katonai célpontok ellen vetnék be. „Ez a különbség köztünk és Oroszország között” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Eközben Oroszország éles válaszlépéseket helyezett kilátásba arra az esetre, ha valóban sor kerülne az amerikai rakéták átadására Ukrajnának. Putyin még október 5-én figyelmeztetett: a „pozitív irány” az orosz–amerikai kapcsolatokban megsemmisülne, ha Washington Tomahawk-rakétákat küldene Ukrajnába.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Politico pool/Francis Chung)