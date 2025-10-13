Felháborodtak a Hamász által megölt túszok családtagjai, szerződésszegéssel vádolják a terroristákat

Az izraeli Túszok és Eltűntek Családjainak Fóruma szerint a Hamász hétfőn a meghalt 28 túsz közül csak négy ember holttestét adta vissza, amit a szervezet Hamász által elkövetett nyílt megállapodásszegésnek minősített.

Hétfőn az életben maradt túszok közül mindenki visszatérhetett Izraelbe. Azonban, mint korábban írtuk, a halottak maradványainak visszajuttatása hosszabb időbe telhet.

A Túszok és Eltűntek Családjainak Fóruma tájékoztatása szerint Izrael hétfőn négy túsz holttestét kapja vissza, a szervezet tiltakozott – írta a The Times of Israel.

„Ez a Hamász részéről a megállapodás nyílt megsértését jelenti. Elvárjuk, hogy Izrael kormánya és a közvetítők haladéktalanul tegyenek lépéseket ennek a súlyos igazságtalanságnak a orvoslására”

– áll a fórum közleményében, amely megdöbbenését és felháborodását fejezte ki.

Ugyanakkor a The Times of Israel megjegyezte:

az izraeli hatóságok egyelőre nem erősítették meg a hétfőn várható holttestek számát.

Emellett a hatóságok vasárnap több elhunyt túsz családjával közölték, hogy szerette holtteste nem kerül vissza hétfőn vagy kedden, de hangsúlyozták: Izrael minden erőfeszítést megtesz, hogy megtalálja és visszajuttassa a maradványokat. A várakozások feltételezhetően az fokozta, hogy számos más forrás arra utalt, hogy a halott túszok többsége ma vagy hamarosan visszakerül.

Az izraeli hadsereg szerint több koporsó úton van

A Nemzetközi Vöröskereszt több koporsót vesz át hamarosan Gáza déli részén a Hamásztól – közölte a Sky News szerint az izraeli hadsereg anélkül, hogy további információt árult volna el.

Korábban a Hamász bejelentette, hogy négy túsz holttestét ma adják át Izraelnek a fogolycsere részeként – emlékeztetett a lap.

Kiemelt kép: A Hamász palesztin iszlamista szervezet által szabadon engedett izraeli Nimrod Cohen ünnepel egy izraeli zászlóval a szabadulása után a tel-avivi Ichilov Kórház tetején lévő helikopterleszállón 2025. október 13-án. Az Izrael és a Hamász megállapodása szerint a Hamász ezen a napon visszaadja az általa 2023. október 7-én elrabolt izraeli túszok utolsó csoportját, Izrael pedig szabadon enged csaknem kétezer palesztin foglyot (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)