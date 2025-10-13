„Ez egy történelmi hajnal az új Közel-Kelet számára” – Trump beszédet mondott az Izraeli parlamentben

Miután Izrael és a Hamász megállapodása szerint az iszlamista terrorszervezet ezen a napon visszaadta az általa 2023. október 7-én elrabolt húsz izraeli túszt, Izrael pedig szabadon enged csaknem kétezer palesztin foglyot, Donald Trump amerikai elnök életében először beszédet mondott az izraeli parlamentben, amely során felvázolta vízióját az új Közel-Keletről. Hangsúlyozta, hogy a terrorizmus és a szélsőségesség évtizedei kudarcot vallottak, és most eljött az idő a béke és a jólét megteremtésére.

Az izraeli parlament protokolljának megfelelően az amerikai elnök előtt Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jaír Lapid ellenzéki vezető mondta el beszédét.

„Donald Trump a legnagyobb barát, aki Izrael Államnak valaha is volt a Fehér Házban”

– mondta Netanjahu, aki szerint Trump javaslata a Gázai övezetben zajló háborúnak vet véget, Izrael minden céljának elérésével, és megnyitja az ajtót a béke történelmi kiterjesztése előtt a régióban és azon túl. Netanjahu azt is bejelentette, hogy Trumpot jelölte az Izrael-díjra, amelyet a függetlenség napján, április 22-én ítélnek oda. Ha Trump nyer, akkor ő lesz az első nem izraeliként díjazott – írja a JNS.

Történelmi hajnal

Donald Trump – akinek érkezését a Kneszetbe többperces tapssal fogadták – beszédében a megállapodás nagysága mellett a béke fontosságát hangoztatta.

President trump has arrived to give his speech at the Knesset in Israel and is applauded for over a minute. #hostages #gaza #trump pic.twitter.com/Kt2Urh3IYp — B. Wilkins lll 🇺🇸 (@ScummyMummy511) October 13, 2025

„Annyi évnyi szüntelen háború és végtelen veszély után ma nyugodt az ég, elhallgattak a fegyverek, nem szólnak a szirénák, és a nap egy olyan Szentföld fölött kel fel, amely végre békében él. Ez egy történelmi hajnal az új Közel-Kelet számára. Hihetetlen diadal ez Izraelnek és az egész világnak, hogy ezek az országok most együtt, a béke partnereiként dolgoznak. Nemzedékek múltán úgy fognak emlékezni erre, mint a pillanatra, amikor minden megváltozott”

– fogalmazott az amerikai elnök.

Donald Trump beszédében, melyet az Israel Hayom közölt, felidézte 2023. október 7-ét, amikor a Hamász támadása az emberiség szívéig hatolt: „Az Amerikai Egyesült Államok együtt gyászolt veletek, és mi is gyászoltuk saját polgárainkat, akiket olyan kegyetlenül elragadtak. Minden családnak, amelynek életét örökre megváltoztatták az akkori borzalmak, és Izrael népének is azt üzenem:

Amerika osztozik veletek abban a két örök fogadalomban – soha nem felejtünk, és soha többé.”

Egy új korszak kezdete

Donald Trump szerint a háború utáni időszak új korszak kezdete: „Ahogy a por leülepszik, a füst eloszlik, a romokat eltakarítják, és a hamu eltűnik a levegőből, a nap felkel egy átalakult térség fölött – és hirtelen elérhető közelségbe kerül egy gyönyörű, sokkal fényesebb jövő.”

„Izrael elérte mindazt, amit fegyverrel el lehet érni. Most eljött az idő, hogy ezeket a győzelmeket a béke és a jólét végső jutalmává fordítsuk az egész Közel-Kelet számára. Együtt bebizonyítottuk, hogy a béke nem csupán egy álom, hanem valóság, amelyet napról napra, emberről emberre, nemzetről nemzetre építhetünk”

Mostanra mindenkinek világosan kell látnia ebben a régióban, hogy a terrorizmus és a szélsőségesség, a dzsihadizmus és az antiszemitizmus évtizedei nem működtek – sőt, teljesen visszafelé sültek el. Gázától Iránig ezek a keserű gyűlöletek semmi mást nem hoztak, csak nyomorúságot, szenvedést és kudarcot” – mondta Trump.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök felszólal az izraeli parlament jeruzsálemi üléstermében a tiszteletére tartott rendkívüli ülésen 2025. október 13-án (Fotó: MTI/AP/Getty Images pool/Chip Somodevilla)