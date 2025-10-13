Elmenekült az országból Madagaszkár elnöke, miután a hadsereg átvette a hatalmat

Elhagyta országát Andry Rajoelina madagaszkári elnök, miután a hadsereg elitegysége átvette az irányítást a volt francia gyarmat fegyveres erői fölött.

Az államfőt egy francia katonai repülőgéppel szállították el Madagaszkárról, Emmanuel Macron francia elnökkel kötött megállapodás alapján – jelentette a francia RFI rádió hétfőn.

A magadaszkári ellenzék hétfőn bejelentette, hogy vádeljárást indít Rajoelina ellen.

„A nép akarata világos: a hatalomnak távoznia kell” – mondta Siteny Randrianasoloniaiko ellenzéki vezető.

A szenátus elnökét, aki a tiltakozások egyik célpontjává vált, leváltották, és helyére ideiglenesen Jean André Ndremanjary, a testület addigi alelnöke került. Az alkotmány értelmében az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén a szenátus elnöke gyakorolja az államfői jogköröket az új választásokig.

A CAPSAT nevű elit katonai egység – amely 2009-ben Rajoelina hatalomra jutásában is kulcsszerepet játszott – a hétvégén közölte, hogy átvette a fegyveres erők irányítását az országban, beleértve a szárazföldi csapatokat és a légierőt is, és új vezérkari főnököt nevezett ki. Az elitalakulat több katonája is csatlakozott az Antananarivóban zajló szombati tüntetésekhez, ahol arra szólította fel a biztonsági erőket, hogy tagadják meg a tűzparancs végrehajtását.

A szeptember 25-én az ivóvíz- és áramszolgáltatás akadozása miatt Madagaszkáron kirobbant tiltakozások néhány nap alatt országos kormányellenes mozgalommá szélesedtek.

A demonstrálók a korrupció, a szegénység és a rossz kormányzás elleni jelszavakkal vonultak utcára, és az elnök lemondását követelték. Az ENSZ adatai szerint a tüntetők és a biztonsági erők közötti összecsapásokban legkevesebb 22 ember vesztette életét.

Kapcsolódó tartalom Több holttestet találtak Madagaszkár partjai előtt sodródó bárkákon

Kiemelt kép: Katonák járőröznek az államfő lemondását követelő tüntetésen a madagaszkári fővárosban (Fotó: MTI/EPA/Razafindrakoto Mamy)