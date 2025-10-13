Benjámin Netanjahu zsidó ünnep miatt nem tud részt venni a sarm-es-sejki konferencián

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a korábbi hírekkel szemben a hétfő este kezdődő zsidó vallási ünnepre hivatkozva nem vesz részt a hétfő délután az egyiptomi Sarm-es-Sejkben kezdődő nemzetközi csúcsértekezleten.

A miniszterelnöki hivatal közölte, hogy Netanjahu nem utazik el a hétfőn este kezdődő szimhát tóra nevű zsidó vallási ünnep miatt. Az izraeli vezetők hagyományosan nem utaznak a zsidó pihenőnapon, szombaton és zsidó ünnepnapokon, kivéve rendkívüli körülmények esetén.

A miniszterelnöki hivatal közlése szerint

Netanjahu megköszönte Donald Trump amerikai elnöknek a meghívást és az „erőn alapuló béke körének bővítéséért tett erőfeszítéseit”.

Donald Trump hétfő délelőtt Izraelbe érkezett rövid látogatásra, hogy beszédet mondjon az izraeli parlamentben. Beszéde előtt szűk körű megbeszélésen vett részt Benjámin Netanjahu miniszterelnök irodájában, melyen részt vett Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja és Jared Kushner, az elnök veje és tanácsadója.

A tanácskozáson telefonbeszélgetést folytattak Abdel Fattáh esz-Sziszi egyiptomi elnökkel, aki meghívta az izraeli kormányfőt a délutánra, a Donald Trump amerikai elnök vezette békekonferenciára, amelyen hivatalosan is aláírják a gázai háborút lezáró szerződést.

Netanjahu a telefonbeszélgetésben beleegyezett részvételébe az izraeli 13-as kereskedelmi televízió korábbi értesülése szerint.

A konferencia célja, hogy véget vessen a Gázai övezetben dúló háborúnak, megerősítse a Közel-Kelet stabilizálására és békéjére tett erőfeszítéseket, és új fejezetet nyisson a térség biztonsági helyzetében.

António Guterres ENSZ-főtitkár jelezte részvételét, a Downing Street tudatta, hogy Sarm es-Sejkbe utazik Keir Starmer brit miniszterelnök is, aki egyúttal történelmi fordulópontnak nevezte a hétfői eseményt.

Ott lesz II. Abdalláh jordániai király, Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia államfő, valamint Pedro Sánchez spanyol és Giorgia Meloni olasz kormányfő és Mahmúd Abbász, a Palesztin Nemzeti Hatóság elnöke is. Az Európai Uniót Antónia Costa, a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke fogja képviselni.

