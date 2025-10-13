Műsorújság
Átadta a Hamász az első hét izraeli túszt, kiszabadult a magyar állampolgár is

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.13. 07:22

Külföld

| Szerző: hirado.hu
A Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet átadta az izraeli túszok első, hétfős csoportját a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek a Gázai övezet északi részén.

Az átadott első hét túsz nem szorul azonnali orvosi segítségre.

Az elsők között Izraelbe érkezett a magyar állampolgársággal is rendelkező Omri Miran,

mellette Gal és Ziv Berman, egy elrabolt testvérpár, Matan Angreszt, az egyik elhurcolt katona, Alon Ohel, akinek a szeme megsérült a Hamász terrortámadásában, Eitan Mór és Gaj Gilboa Dalal.

A Nemzetközi Vöröskereszt egy, a Gázai övezet biztonsági zónájában felállított izraeli katonai támaszpontra viszi őket, ahonnan a reimi bázisra mennek tovább, ahol legközelebbi hozzátartozóik fogadják őket, és ahonnan velük együtt helikopteren kórházba szállítják őket kivizsgálásra.

