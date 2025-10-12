Soros-aktivistákkal közösen támadja Magyarországot egy videóban Barack Obama

Obama a magyar demokráciát támadja, a Soros-hálózathoz kötődő aktivistákkal találkozott – írja a Magyar Nemzet. A volt elnök egy videóban Magyarországot az „autoriter rendszerek” példájaként említette Lengyelországgal együtt.

A volt amerikai elnök Kapronczay Stefániával, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) egykori stratégiai igazgatójával, Léderer Sándorral a K-Monitor társalapítójával és Zuzana Rudzinska-Bluszcz korábbi lengyel igazságügyi miniszter-helyettesével arról beszélgetett, hogy politikai nyomást kell gyakorolni a nemzeti szuverenitást védelmezni akaró kormányokra, például a magyar kormányra.

I recently sat down with three leaders who are part of the @ObamaFoundation‘s alumni network to hear more about their work to strengthen democracy in Hungary and Poland. They’re an example for us all. Take a look: https://t.co/6HToVZ835M pic.twitter.com/nSTK84q9T1 — Barack Obama (@BarackObama) October 11, 2025

Obama a beszélgetés résztvevőit az Obama Foundation három kelet-európai tagjaként, valamint a a „demokrácia védelmezőiként” mutatta be, azt azonban már nem tette hozzá, hogy

Kapronczay Stefánia egykori munkahelye, a TASZ és a Léderer Sándor alapította K-Monitor a Soros-hálózat vezető szervezeteinek számítanak Magyarországon.

A K-Monitor ugyanakkor nemcsak a Soros György alapította NGO-hálózattól, hanem az amerikai szakszolgálatok pénzügyi alapjaként szolgáló National Endowment for Democracytől (NED) is számos alkalommal jutott bevételekhez korábban, a Magyar Nemzet idén júniusi cikkében arról írtak,

2024-ben a K-Monitor bevételeinek 90 százaléka külföldi forrásokból származott.

A donorok között olyan nemzetközi befolyásgyakorlásra szakosodott szervezet is megtalálható, mint az egyesült ellenzék 2022-es kampányfinanszírozási ügyében szintén szerephez jutó National Endowment for Democracy (NED), amelyet a Magyar Nemzet cikke szerint a CIA leányvállalataként is emlegetnek. A NED tavaly 17,7 millió forinttal támogatta a K-Monitort. A holland állam által működtetett Dutch Human Rights Fundtól 6,4 millió forint folyt be a szervezethez, az Európai Unió „civil” szervezeteket támogató, CERV elnevezésű projektjéből pedig 11,7 millió forint jutott el hozzájuk.

Kiemelt kép: Barack Obama, egykori amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Caroline Brehman)