Soros-aktivistákkal közösen támadja Magyarországot egy videóban Barack Obama

A volt amerikai elnök Kapronczay Stefániával, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) egykori stratégiai igazgatójával, Léderer Sándorral a K-Monitor társalapítójával és Zuzana Rudzinska-Bluszcz korábbi lengyel igazságügyi miniszter-helyettesével arról beszélgetett, hogy politikai nyomást kell gyakorolni a nemzeti szuverenitást védelmezni akaró kormányokra, például a magyar kormányra.
Obama a beszélgetés résztvevőit az Obama Foundation három kelet-európai tagjaként, valamint a a „demokrácia védelmezőiként” mutatta be, azt azonban már nem tette hozzá, hogy
Kapronczay Stefánia egykori munkahelye, a TASZ és a Léderer Sándor alapította K-Monitor a Soros-hálózat vezető szervezeteinek számítanak Magyarországon.
A K-Monitor ugyanakkor nemcsak a Soros György alapította NGO-hálózattól, hanem az amerikai szakszolgálatok pénzügyi alapjaként szolgáló National Endowment for Democracytől (NED) is számos alkalommal jutott bevételekhez korábban, a Magyar Nemzet idén júniusi cikkében arról írtak,
2024-ben a K-Monitor bevételeinek 90 százaléka külföldi forrásokból származott.
A donorok között olyan nemzetközi befolyásgyakorlásra szakosodott szervezet is megtalálható, mint az egyesült ellenzék 2022-es kampányfinanszírozási ügyében szintén szerephez jutó National Endowment for Democracy (NED), amelyet a Magyar Nemzet cikke szerint a CIA leányvállalataként is emlegetnek. A NED tavaly 17,7 millió forinttal támogatta a K-Monitort. A holland állam által működtetett Dutch Human Rights Fundtól 6,4 millió forint folyt be a szervezethez, az Európai Unió „civil” szervezeteket támogató, CERV elnevezésű projektjéből pedig 11,7 millió forint jutott el hozzájuk.
