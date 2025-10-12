„Róma elhagyja a hitet és az Antikrisztus fellegvárává válik” – a szentmise közepén vizelte le egy férfi a Szent Péter-bazilika főoltárát

Levizelte egy férfi a Szent Péter-bazilika főoltárát a Vatikánban péntek reggel, a 9 órás szentmise közben – írja a New York Post. A mostani az újabb gyalázatos eset azóta, hogy alig két és fél héttel ezelőtt megrongálták Szent II. János Pál pápa szobrát Rómában.

Az ismeretlen férfi a péntek reggeli 9 órás szentmise közben mászott fel a Szent Péter-bazilika baldachinos főoltárára, majd

a hívek és a turisták szeme láttára és elborzadására látványosan letolta a nadrágját és levizelte az oltárt.

A megdöbbent tömeg rémülten nézte végig, ahogy a férfit gyorsan elrángatták az oltártól, és kikísérték a területről. A Szentszék sajtóirodája még nem adott ki közleményt az esettel kapcsolatban, azonban XIV. Leó pápa értesült a gyalázatos tettről, és sokkolták a a fejlemények. Az esetről készült felvételek a közösségi médiában is megjelentek.

VATICAN CITY—CONFIRMED that a man desecrated the Papal Altar of St Peter’s Basilica, at 9:30AM yesterday morning, by urinating on it in the presence of hundreds of pilgrims. Holy Mass was being celebrated, at the time, at the Altar of the Chair. pic.twitter.com/CEQpiI4xOd — Bree A Dail (@breeadail) October 11, 2025

Az oltár letakarítását követően bűnbánati szertartást is végeztek a helyszín rituális megtisztítása érdekében.

A címben megjelent idézettel – amelyet Szűz Máriának tulajdonítanak az 1851-es La Salette-ben dokumentált Mária-jelenéssel összefüggésben – tudjuk talán a legérzékletesebben mutatni, nem pusztán a sokadik keresztényellenes gyalázat zajlott le Róma és a Vatikán vonzáskörzeténben, hanem

gyakorlatilag a katolicizmus lelkét érte támadás.

A mostani eset ugyanis azért is kifejezetten botrányos és felháborító, mivel

a Szent Péter-bazilika baldachinos főoltárát pontosan azon a helyen emelték, ahol a hagyomány szerint az első pápa, Szent Péter sírja is található.

A helyszín központi jelentőséggel bír a római katolicizmusban, a bazilika XV. és XVI. századtól kezdődő felújítása során is ügyeltek arra, hogy a főoltár maradjon az eredeti helyen. A New York Post a mostani keresztényellenes botránnyal összefüggésben említi azt a februári esetet, amikor egy férfi felmászott az oltár tetejére, és hat gyertyatartót lökött a földre. 2023 júniusában egy meztelen lengyel férfi ugrott az oltárra . Ezen túlmenően nem mondott vagy tett semmit, de a hátára a „Mentsétek meg Ukrajna gyermekeit” felirat volt felírva.

Valamint mi is beszámoltunk arról a hirado.hu felületén, hogy palesztinpárti tüntetők egy csoportja egyebek mellett a kommunista sarló-kalapácsot firkálta Szent II. János Pál pápa szobrára, a római Termini főpályaudvar közelében.

Kiemelt kép: A vatikáni Szent Péter-bazilika (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Giuseppe Lami)