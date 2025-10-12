Oroszország hamarosan bemutatja az új, titkos fegyverét a világnak - jelentette be Vlagyimir Putyin

Az orosz elnök pénteken a Független Államok Közösségének dusanbei csúcstalálkozóján tényként közölte, hogy egyes országok nukleáris tesztelésre készülnek. Vlagyimir Putyin szerint fegyverkezési verseny indult, amelyre szükség esetén Moszkva is reagálhat. Oroszország hamarosan az új, titkos fegyverét is bemutatja a világnak.

Vlagyimir Putyin pénteken Tádzsikisztán fővárosában, a Független Államok Közösségének dusanbei csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatót – számolt be róla a TASZSZ orosz hírügynökség.

Az orosz elnök bejelentette, hogy egyes országok nukleáris tesztelésére készülnek, a fegyverkezési verseny pedig egyértelműen megkezdődött.

Vlagyimir Putyin szerint mindig felmerül a kísértés, hogy ellenőrizzék, mennyire hatékonyak azok a harci eszközök, amelyek már évek óta a rakétákban vannak. Bár mindezt számítógépen is lehet szimulálni, vannak országok, amelyek szerint érdemes lenne valódi teszteket is végezni.

„Néhány országban – amennyire tudjuk – már gondolkodnak is ezen, sőt, egyes helyeken előkészületek is folynak” – jelentette ki az orosz elnök.

Megjegyezte, hogy amennyiben más országok kísérleteznek, arra Moszkva is hasonlóképp reagál majd.

Az orosz elnök arra is kitért, hogy hamarosan egy új fegyver megjelenését is bejelentik.

Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, hogy az orosz nukleáris fegyverzetek újszerűsége és modernsége magasabb, mint bármely más nukleáris államé.

Hozzátette, hogy fegyverarzenáljukat nagyon aktívan fejlesztik, és folyamatosan tökéletesítik.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Andrej Mordvicsev, az orosz szárazföldi erők főparancsnoka társaságában felkeresi a Zapad-2025 fedőnevű orosz-belarusz hadgyakorlat színhelyét a Nyizsnyij Novgorod-i terüeleten fekvő Mulino gyakorlóterén a manőverek utosló napján, 2025. szeptember 16-án (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Mihail Metsel

A fegyverkezés felé sodródik Európa

Mint írtuk, az ukrajnai háború és az Egyesült Államok külpolitikájának változása is a fegyverkezés felé sodorja Európát. Az európai országok félőnek tartják, hogy Oroszország más területekre is kiterjeszti a konfliktust, valamint az Egyesült Államok támogatásában sem bíznak. Amerika NATO-ból való kilépésének ötlete, valamint Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök egyeztetése is tovább fokozta az aggodalmakat.

Emmanuel Macron francia elnök márciusban jelentette ki, hogy atomfegyverekkel védené a térséget, amelynek részeként egy nukleáris európai haderő létrehozását javasolja. A két európai atomhatalom, Franciaország és Anglia is igyekszik önálló elrettentési képességre szert tenni.

Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) docense korábban a hirado.hu kérdésére fejtette ki, hogy Európa miért igyekezhet önálló elrettentési képességre szert tenni. Mint mondta, az európai országok egy jelentős része kiszámíthatatlannak gondolja az Egyesült Államok külpolitikáját.

Európának a legkönnyebb lépés, ha a már meglévő elrettentési képességeit fejleszti tovább, tehát a francia vagy a brit kapacitást. Hozzátette, hogy a nukleáris európai védőernyő létrehozása Franciaországnak mindenképp előnyös lenne. Egyrészt anyagi szempontból, másrészt a nemzeti büszkeség és a vélt vagy valós európai vezető szerep hangsúlyozása miatt.

Ugyanakkor úgy véli, hogy

„nem túl pozitív, ha egyre több ország rendelkezik olyan fegyverekkel, amikkel akár egy-egy nagyvárost is el lehet tüntetni a Föld színéről. Elég egy rossz döntés, és a nukleáris fegyverek bevetéséig eszkalálódó regionális konfliktus alakulhat ki.”

Kaiser Ferenc hozzátette, hogy amíg az országok szigorúan elrettentésre használják az atomfegyvereket, addig még akár fokozhatják is a térség stabilitását. Példaként említette Indiát és Pakisztánt, ahol mindkét fél demonstrálta, milyen pusztításokra képesek. Esetükben sikerült mérsékelni egy meglehetősen feszült kapcsolatot. Ettől függetlenül a nukleáris fegyverek hatalmas veszélyeket hordoznak, amire sokáig felhívták a figyelmet.

„Ha egyszerre több ország kezd nukleáris fegyverfejlesztésbe és ezek rendszeresítésébe, akkor az ENSZ atomsorompó egyezményének nem lenne értelme, tehát egy globálisan fontos, fegyverkezést mérséklő egyezmény múlna ki végleg. A kérdés, hogy meg tudják-e akadályozni a folyamatot” – hangsúlyozta az NKE docense.

Oroszországnak ráadásul három olyan szövetségese – Észak-Korea, Kína, Irán – is van, amelyeknek szintén vannak tömegpusztító fegyvereik.

Nukleáris robbanófejkészletek 2025-ben (Fotó: hirado.hu)

Ukrajna szintén saját fejlesztésű fegyvergyártásba kezdett

Donald Trump hivatalba lépése óta az Egyesült Államok jelentősen lecsökkentette az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányait, valamint azok használatát is korlátozta. Kijev saját kezébe vette az irányítást, Volodimir Zelenszkij pedig nemrég kijelentette, hogy Ukrajna egy saját gyártmányú, új cirkálórakétát fejleszt. A Flamingo névre keresztelt ukrán csodafegyvert 2025 végére vagy 2026 elejére gyárthatják le.

A korábbi közlemények szerint az új, saját fejlesztésű cirkálórakéta képes eltalálni Oroszország egész európai részét. A Flamingo FP-5 rakétát az ukrán Fire Point védelmi vállalat fejlesztette, amely az elmúlt években kulcsfontosságú szereplővé vált a háborús erőfeszítésekben.

Irina Terekh, a Fire Point vezérigazgatója és műszaki igazgatója elmondta, hogy

a rakéta 1150 kilogrammos robbanófejjel rendelkezik, és akár 3 ezer kilométeres hatótávolságra is képes eljutni.

A fejlesztés rendkívül gyorsan zajlott, az első sikeres tesztekig pedig kevesebb mint kilenc hónap telt el. Irina Terekh hangsúlyozta, hogy a rakéta teljesen ukrán gyártmány, és sebessége meghaladja az eddigi rendszerekét.

Az elmúlt hetekben a Fire Point nyilvános kampányt indított, bemutatva FP–1-es mélycsapású drónjait és a Flamingo cirkálórakétát a nyugati médiában.

A fegyvergyártó cég már Ukrajna korrupcióellenes ügynökségének (NABU) is szemet szúrt. A NABU szerint felmerült a gyanú, hogy az árképzéssel és a szállításokkal kapcsolatban félrevezette a cég az ukrán kormányt.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök a Független Államok Közösségének (FÁK) dusanbei csúcstalálkozóján 2025. október 10-én (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Grigorij Sziszijev)