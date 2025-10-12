Ismét bevándorlók csoportjait találták holtan Líbiában

Hatvanegy bevándorló holttestére bukkantak rá a hatóságok az elmúlt napokban Líbia északnyugati részében – közölte az ország katasztrófavédelmi hatósága szombaton.

A halálos áldozatok közül 15-öt Zuára térségében találták meg, 46-ot pedig a nyugati országrész más területein több kisebb csoportban – derül ki a tájékoztatásból. A közlés szerint folyamatban van az áldozatok azonosítása, valamint haláluk pontos okának megállapítása.

A polgárháborús észak-afrikai ország az Európába a Földközi-tenger középső részéből tartó afrikai migránsok egyik fő kiindulópontja, az ENSZ menekültügyi főbiztosságának statisztikái szerint az idén október elejéig ezen az útvonalon próbálkozó közel 52 ezer bevándorló közül majdnem 46 ezer onnan indult el.

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) adatai szerint júliusban 850 ezer migráns tartózkodott Líbiában. Februárban Líbia Szudánhoz közeli – délkeleti – részében találták meg több tucat bevándorló holttestét tömegsírokban.

A kiemelt kép illusztráció. (MTI/EPA/Mission Lifeline/Hermine Poschmann)