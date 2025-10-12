Felemésztette a trauma, öngyilkos lett az október 7-i terrortámadás egyik túlélője

Öngyilkos lett pénteken Roei Shalev, a 2023. október 7-i terrortámadás egyik túlélője. A 30 éves férfi két évvel később sem tudta feldolgozni a Hamász vérengzése által elszenvedett traumákat. Az iszlamista terrorszervezet várhatóan hétfőn adja majd át az életben lévő izraeli foglyokat. A szakemberek aggódnak a túszokért, akiknek hosszú lelki rehabilitációra lesz szükségük, hogy feldolgozhassák a kínzás, és a két évig tartó rettegés emlékeit.

Holtan találtak rá pénteken Roei Shalevre, a 2023. október 7-i terrortámadás egyik túlélőjére. A BBC értesülései szerint a 30 éves férfit és autóját lángokban állva találták meg Tel-Aviv közelében. A rendőrség vizsgálja a halál körülményeit, de barátai szerint Roei hónapok óta súlyos lelki válsággal küzdött.

A férfi néhány órával a halála előtt arról írt a közösségi oldalán, hogy szeretné, ha véget érne a szenvedése, majd bocsánatot kért mindenkitől. Miután elérhetetlenné vált, barátai azonnal a keresésére indultak.

The Times of Israel beszámolója szerint biztonsági kamerák rögzítették, ahogy Roei üzemanyaggal tölt meg egy kannát egy benzinkútnál. Kiégett autóját röviddel ezután találták meg.

A férfi halála éppen három nappal a Hamász terrortámadásának második évfordulója után következett be. A visszaemlékezés újra felszakíthatta azokat a sebeket, amelyek soha nem gyógyultak be teljesen.

Roei Shalev életét örökre megváltoztatta a 2023. október 7-i terrortámadás. A Nova zenei fesztiválon barátnőjével, Mapal Adammel vett részt, amikor a Hamász fegyveresei váratlanul rajtuk ütöttek. A pár egy autó alatt rejtőzött el, miközben Roei saját testével próbálta védeni a szerelmét – írja a Sky News.

A férfit hátba lőtték a terroristák, barátnője pedig karjai között halt meg. Roei Shalev órákon át feküdt mozdulatlanul a földön, saját és szerelme vérében, miközben halottnak tettette magát.

Az iszlamista palesztin fegyveresek újra és újra visszatértek a helyszínre, majd másodszor is a férfiba lőttek. Az izraeli hadsereg csak hét órával később tudta kimenteni az autó alól.

7 Ekim’de Nova Müzik Festivalinde kız arkadaşı ölen Roei Shalev, arabasında kendisini yakarar intihar etti. pic.twitter.com/amJqoPLQWE — TRHaber (@trhaber_com) October 11, 2025

A barátok szerint Roei soha nem tudott szembenézni az október 7-én átélt borzalmakkal. A szerelme a karjai között halt meg, édesanyja pedig néhány nappal a mészárlás után öngyilkos lett. A traumát követően hosszú hónapokon át próbált segítséget találni, míg a fájdalom teljesen felemésztette.

A Nova Tribe Community – a fesztivál túlélőit és az áldozatok családjait képviselő szervezet – közleményében így fogalmazott: „Megtört szívvel és mélységes fájdalommal hajtunk fejet szeretett barátunk, Roei Shalev korai halála előtt. Roei közösségünk egyik pillére volt, halála felfoghatatlan veszteség.”

Az október 7-i trauma, amelyből nem lehet teljesen felépülni

A Nova Tribe Community szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy a túlélők és a gyászoló családok pszichés állapota továbbra is törékeny: „Annyi fájdalmat elviseltünk az elmúlt két évben, és ezt a felfoghatatlan bánatot is együtt kell átélnünk. Sok traumatúlélő október 7. óta is elviselhetetlen pillanatokat él meg. Arra kérünk mindenkit, figyeljenek egymásra, és ne hagyják magukra azokat, akik csendben szenvednek.”

A 2023. október 7-i támadás alatt a Hamász következetesen alkalmazott extrém brutalitást a civilekkel szemben. A támadásban több mint 1200 embert, nőket, gyermekeket, időseket és családokat mészároltak le.

A Nova fesztiválon több mint 360 fiatal halt meg, sokukat brutálisan megkínozták vagy elrabolták.

A túlélők közül sokan súlyos poszttraumás stresszben élnek és pszichiátriai kezelésre szorulnak.

Roei Shalev története tragikus emlékeztető arra, hogy a háború és a terror nem csak a harctéren szed áldozatokat. A lelki sebek gyakran évekig, sőt évtizedekig hatnak, és néha csendben, láthatatlanul oltják ki az emberi életeket.

Két év után szabadulhatnak a megkínzott izraeli túszok

Hétfőn várhatóan több mint két évnyi fogság után szabadulnak ki azok az izraeli túszok, akiket 2023. október 7-én raboltak el a Hamász fegyveresei. Donald Trump gázai béketervének köszönhetően az élve maradt túszokat hazaszállítják, az elhunytak maradványait pedig azonosítják és visszaadják családjaiknak.

Az izraeli kórházak és ápolóközpontok már felkészültek a traumatizált túszok fogadására. Egészségi állapotuk biztosan kezelésre szorul majd, miután két éven át állandó kínzásnak, éhezésnek és tartós stressznek voltak kitéve.

Az átadásra kerülő túszok fényképes névsora, a 2023. október 7-i elrablás idején betöltött életkorukkal együtt feltüntetve. A 48 túszból 20-an vannak életben, 26-an meghaltak, két ember sorsa pedig ismeretlen (Fotó: CNN)

Az orvosok és pszichológusok egyaránt hangsúlyozzák, hogy a mentális gyógyulás hosszadalmas folyamat lesz. A visszatért túszoknak „újra emberré kell válniuk”, megtanulva, hogyan gyakorolhatnak autonómiát saját életük felett, miután éveken át kiszolgáltatott állapotban voltak.

A pszichiátriai kezelés szinte elkerülhetetlen: a túszoknak poszttraumás stresszreakcióval, depresszióval, szorongással vagy más mentális zavarokkal kell megküzdeniük. Az évekig tartó rettegés, kínzás, a napi élelem és higiéniai ellátás hiánya súlyos lelki sebeket hagyhatott.

Egyes szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a családtagok is melléksérültek lehetnek, hiszen ők is napról napra élték át a kétségbeesés érzését.

Izraelnek országos összefogásra lesz szüksége, az egészségügyi rendszernek, a civil szervezeteknek és a mentális egészségügyi szakembereknek közösen kell biztosítaniuk, hogy a túszoknak ne csak fizikailag, hanem lelkileg is legyen lehetőségük újrakezdeni.

Hazatérésük nemcsak egy politikai fordulat, hanem egy súlyos pszichés kihívás kezdete is lesz.

Kiemelt kép: Mécsesek és megemlékezők a Brandenburgi kapunál, amelyre a Gázai övezetben fogva tartott izraeli túszok hazajuttatását követelő feliratot vetítenek Berlinben 2025. október 7-én, a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet Izrael elleni támadásának második évfordulóján (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)