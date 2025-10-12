Donald Trump köszönetet mondott Vlagyimir Putyinnak

„Voltak olyan esetek, amikor a bizottság olyan embereknek ítélte oda a Nobel-békedíjat, akik semmit sem tettek a békéért. … Véleményem szerint

ezek a döntések óriási károkat okoztak ennek a díjnak a presztízsében”

– mondta Putyin újságíróknak tádzsikisztáni látogatása során.

„(Trump) valóban sokat tesz az évek, sőt évtizedek óta húzódó összetett válságok megoldásáért” – tette hozzá az orosz elnök.Putyin.

Ezeket a megjegyzéseket Trump melegen fogadta, és nyilvánosan köszönetet mondott Putyinnak a Truth Social közösségi média platformján.

„Köszönöm Putyin elnöknek!” – írta.

Kiemelt kép: .Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én – MTI/EPA/Szputnyik pool/Szergej Bobilev