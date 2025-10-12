Dokumentumok igazolják: személyesen Jahja Szinvártól kapták parancsba a Hamász hohérjai a csecsemők, gyerekek, családok lemészárlását

Nyilvánosságra hozott iratok szerint Jahja Szinvár, a Hamász korábbi likvidált vezére adta parancsba a Hamász terroristáinak a zsidó gyermekekek és csecsemők, idősek és egész családok kiirtását az október 7-ei terrortámadás során – írja a Times of Israel a New York Timesra hivatkozva.

A szóban forgó írásos parancsokra az Izraeli Védelmi Erők (IDF) katonái bukkantak rá a Gázai övezetben, a terroristák egyik – Jahja Szinvár testvérének földalatti bázisához köthető – alagútjának átkutatása során. A hat oldalas jelentés szerint

a terroristáknak azt is megparancsolták, hogy rögzítsék és közvetítsék az interneten a mészárlást.

A talált levelek 2022. augusztus 24-ei keltezésűek, amely alátámasztja azokat az elemzéseket és beszámolókat, miszerint a Hamász már legalább másfél éve készülhetett az offenzívával egybekötött terrortámadásra. A jelentés Szinvártól származó direktívának tűnik, különböző instrukciókkal a támadásra.

A Szinvár-jelentésekben az offenzíva végrehajtásának lépései – például a Gázai övezet menti határfal buldózeres áttörésének parancsa mellett – egészen részletes utasításokat adtak meg az eltervezett borzalmak kivitelezésére, például utasításokat tartalmaztak arra, hogy „benzint vagy dízelolajat locsolva és meggyújtva támadjanak meg egész településeket”. A fegyveres erők tagjaival szembeni rendes bánásmódra vonatkozó szabályokat is felrúgva parancsolták meg, hogy ne kíméljék az IDF katonáit sem, „tapossák meg a katonák fejét”, „közvetlen közelről” lőjenek a katonákra, „mészárolják le néhányukat késsel”, és robbantsanak fel tankokat.

„Két vagy három hadműveletet – amelyben lakóközösségeket, kibucokat vagy ehhez hasonlókat kell porrá égetni – kell hasonló módon előkészíteni”

– idézte a jelentés tartalmát a New York Times. Egy másik elfogott jelentés szerint – amely már 2023. október 7-ei keltezésű és alig pár órával a támadás előtt tartalmaz utasításokat – a felszólítást megismételték: kezdjék el felégetni az otthonaikat.

„Égjenek, égjenek (…) lángokban akarom látni az egész kibucot”

– fogalmazott az egyik terrorista parancsnok a jelentés szerint.

Az október 7-i támadások során a Hamász terroristái házakat és épületeket gyújtottak fel, megölték vagy elhurcolták a bent rekedt lakosokat, közülük sokakat lelőttek vagy túszul ejtettek, és számos áldozatot halálra égettek. Nir Oz kibuc – a Bibas család otthona – már aznap megsemmisült, a Hamász terroristái hat kivételével behatoltak a kis közösség több mint 200 otthonába, és meggyilkolták vagy elraboltak minden negyedik lakost – a mintegy 400 emberből 117-et. A terroristák parancsot kaptak emellett arra, hogy sok túszt ejtsenek foglyul.

Az elraboltak közül kilencet még mindig Gázában tartanak fogva, közülük csak öten élnek.

Amikor az egyik terrorista megkérdezte, hogy kell-e megtámadni az embereket az úton, zászlóaljparancsnoka erre azt felelte:

„Ölj meg mindenkit, akivel találkozol.”

A jelentés szerint ugyanez a parancsnok azt mondta: „meg kell erősíteni az egységparancsnokok számára, hogy szándékosan hajtsák végre ezeket a műveleteket, filmezzék le és a lehető leggyorsabban sugározzák a róluk készült képeket.” A Sa’ad kibuc elleni támadást vezető terrorista parancsnok arról is beszélt: „dokumentáljátok a borzalom jeleneteit, és sugározzátok azokat a tévécsatornákon az egész világnak”.

„Mészároljátok le őket. Végezzetek Izrael gyermekeivel”

— fogalmazott.

A Hamász vezette terroristák ezrei vettek részt a 7. október 2023-i invázióban és mészárlásban, 1,200 embert mészároltak le Izrael déli részén, és 251-et raboltak el, széles körben dokumentált atrocitások és civilek elleni nyílt célzások közepette otthonaikban és egy szabadtéri zenei fesztiválon. Negyvennyolc túszt tartanak még mindig Gázában, és várhatóan a következő napokban szabadon engedik őket, miután a felek megállapodtak a háború leállításáról.

Húszan életben vannak, és két másik ember jóléte komoly aggodalomra ad okot, mondták izraeli tisztviselők. A Hamász által őrzött holttestek között van egy izraeli katona, akit 2014-ben öltek meg Gázában. A hadsereg szerint Sinwar az Európa Kórház alatti alagútban halt meg, ahol a Hamász parancsnokságát működtette.

Kiemelt kép: A Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet Izrael ellen indított október 7-i támadásakor megrongált ház a dél-izraeli Beeri kibucban (MTI/EPA/Abir Szultan)