A béke ára: 20 civil túszért kénytelen Izrael szabadon engedni 2000 terroristát, köztük számtalan tömeggyilkost

Izraelnek 2000, a Hamászhoz és a Fatahhoz köthető terroristát – köztük öngyilkos robbantásos merényletek koordinátorait, valamint a terroristák kiképzéséért felelős személyeket – kell szabadon engednie a háború lezárását célzó béketerv részeként – írja az Israel Hayom.

Az izraeli igazságügyi minisztérium nyilvánosságra hozta annak a 250 életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt terroristának a névsorát, akik szintén rajta vannak annak a 2000 Hamász és Fatah-tagnak a listáján, akiket az izraeli félnek el kell eresztenie a túszok kiszabadításáról szóló megállapodással kapcsolatban. Köztük van az 52 éves Imád Kavaszmeh, akit 2004-ben ítéltek 16-szoros életfogytiglani börtönre egy öngyilkos robbantásos merénylet koordinálásáért, amelyben 16 izraeli polgárt gyilkoltak meg.

Az 52 éves Imád Kavaszmeh, akit 16-szoros börtönbüntetésre ítéltek (Forrás: Israel Hayom)

Az Israel Hayom forrásai szerint Kavaszmeh volt a terroristák vezetője a fogságban, akinek nem a 2004-es merénylet volt az első brutális terrortámadás, amelynek előkészítésében és lebonyolításában részt vett. Először 1994-ben ítélték 5 év börtönre a Hamász katonai szárnyának nyújtott logisztikai támogatásért, ám büntetését letöltve szabadult 1999-ben.

A 2022-ben letartóztatott, 46 éves Ibrahim Muhammad al-Raai a Fatah Tanzim sejtjéhez tartozik, ő a felelős egy 2006-os nabluszi bombatámadásért Al-Raai-t csak 2022-ben tartóztatták le. A Shin-Bet nyomozása kiderítette, hogy az izraeli haderő elleni robbanóanyagok elhelyezésében, valamint számos további lövöldözéses támadásban is szerepet játszott,

köztük a bibliai pátriárka, József próféta sírja közelében elkövetett lövöldözésben is.

A New York Post hozzáteszi, a szabadlábra helyezendő terroristák listáján azonban nem szerepel a Marván Bargútinak, a terroristák körében legnépszerűbb vezető figurának a neve.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)