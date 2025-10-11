Zelenszkij Trumppal egyeztetett telefonon

„Beszéltem az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal. Jó beszélgetés volt, nagyon eredményes. Gratuláltam Trump elnöknek a Közel-Keleten elért sikeréhez és az általa ténylegesen megvalósított megállapodáshoz, ami komoly eredmény.
Ha sikerül megállítani a háborút abban a régióban, biztosan más háborúk is megállíthatók, köztük ez az orosz háború is”
– írta Zelenszkij a Telegramon.
Közölte, hogy tájékoztatta az amerikai elnököt az ukrajnai energetikai infrastruktúra elleni legutóbbi orosz támadásokról. Kifejezte háláját, amiért az Egyesült Államok kész támogatni országát.
„Megbeszéltük a lehetőségeket légvédelmünk megerősítésére és az ezzel kapcsolatos megállapodásokat, amelyeken dolgozunk. Vannak jó lehetőségek, ötletek arra, miként lehet minket ténylegesen megerősíteni” – jelentette ki az ukrán államfő.
Hangsúlyozta: szükség van Moszkva készségére, hogy valóban hajlandó legyen tárgyalni a békéről, ami szerinte „erő alkalmazásával biztosítható”.
Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Hszi Csin-ping kínai elnökkel beszél telefonon 2023. április 26-án. (Fotó: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat)