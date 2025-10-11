Varsóban ellenzéki tüntetést tartottak az uniós migrációs paktum és a Mercosur-megállapodás ellen

Varsóban a fő lengyel ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) kezdeményezésére tüntetést tartottak az uniós migrációs és menekültügyi paktum és a Mercosur-megállapodás ellen, Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke a beszédében „idegen érdekek megvalósításával” vádolta a kormányt.

Az esős időjárásban a varsói vár előtti téren több ezer tüntető gyűlt össze, akik lengyel nemzeti zászlókat lobogtattak. Beszédet mondott mások mellett Jaroslaw Kaczynski és Mateusz Morawiecki, az Európai Konzervatívok és Reformerek európai pártcsalád elnöke, volt lengyel kormányfő.

Morawiecki beszédében felidézte:

a PiS-vezette kormányok idején (2015-2023) Lengyelország koalíciót épített Magyarországgal és Csehországgal a migránsok uniós szétosztása ellen.

„Végig akadályoztuk az illegális bevándorlást” – jelentette ki Morawiecki, emlékeztetve arra, hogy az új uniós migrációs csomag elfogadására a lengyelországi kormányváltás után, 2023 decemberében került sor.

Morawiecki azzal vádolta Donald Tusk jelenlegi kormányfőt, hogy támogatja Németországot a „bevándorlók (lengyelországi) exportjában”.

Felidézte: Karol Nawrocki, az ellenzéki jelöltként megválasztott lengyel elnök október 7-én az Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének címzett levélben aláhúzta: Lengyelország nem egyezik bele az illegális bevándorlók áttelepítésébe. „Néhány nap elmúltával az Európai Unió kapitulál Karol (Nawrocki) előtt” – utalt Morawiecki az RMF FM lengyel kereskedelmi rádió értesüléseire, miszerint Lengyelországnak nem kell részt vennie a migránsok uniós szétosztásában a jövő júniusban érvénybe lépő uniós migrációs és menekültügyi paktum keretében.

Az RMF FM információira reagálva szombaton Donald Tusk az X-en azt írta: korábbi ígértének megfelelően Lengyelországban „nem lesz migránsok áttelepítése”. „Valóban nem lesz! El van intézve” – tette hozzá a kormányfő.

Az Európai Bizottság bejelentések szerint szerdáig ismerteti a migrációs paktumból eredő tagállami kötelezettségeket.

Jaroslaw Kaczynski a tüntetésen felszólította a lengyeleket, hogy a migráció témájában „ne dőljenek be” Tusk szavainak,

mivel a miniszterelnök e téren a jelenlegi kormány újraválasztását célzó, „az unió támogatását élvező régi játszmát” folytatja.

A Mercosur-megállapodásról szólva, a PiS elnöke „tragédiának, teljes hanyatlásnak” nevezte a lengyel gazdák helyzetét és azt, hogy a mezőgazdasági termékek felvásárlási árai jelenleg alacsonyabbak a termelési költségeknél.

Kaczynski „idegen érdekek és német tervek megvalósításával” vádolta meg a kormányt. „Harcolnunk kell (…) le kell váltanunk Tuskot és kormányát” – jelentette ki Kaczynski.

Kiemelt kép: Az illegális bevándorlás, valamint az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur szabadkereskedelmi övezet tagállamai közötti megállapodás ellen tüntetnek a lengyel ellenzéki Jog és Igazságosság Párt (PiS) tiltakozásán Varsóban 2025. október 11-én. (Fotó: MTI/EPA/PAP/Radek Pietruszka)