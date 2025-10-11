Újranyithat a parajdi sóbánya?

A Hargita Népe értesülése szerint az Országos Sóipari Társaság parajdi bányamentő csapata számos bányásszal együtt több héten át dolgozott azon, hogy

megközelíthetővé tegyék a pa­rajdi sóbánya nyolcvan éve lezárt Erzsébet-kutatótáróját.

A sóvállalat parajdi vezetősége már letette az Erzsébet-bánya jelenlegi állapotáról készült jelentést a Salrom vezérigazgatóságához, így a felső vezetésen áll vagy bukik, hogy befektet-e egy új kezelőszint megnyitásába.

Kiemelt kép: A vízzel elárasztott parajdi sóbánya lezárt bejárata 2025. május 30-án. Miután a Korond-pataknak a Só-szorosban lévõ mederszakaszán kialakult víznyelõkbe ömlõ víz teljesen feltöltötte a parajdi sóbánya tárnáit, a folyam visszatért a medrébe. Az elõzõ napon fel kellett adni a föld alatti védekezést a sóbányánál, miután nem sikerült megóvni a beáramló víztõl a létesítmény legújabb részlegét, a Telegdy-bányát – MTI/Veres Nándor