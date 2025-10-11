Trump megkaphatja az „izraeli Nobel-békedíjat” az oslói sértés után

A norvég Nobel-bizottság súlyosan USA- és Izrael-ellenes döntése után – hiszen a gázai béketerv lefektetésében kulcsszerepet játszó Donald Trump amerikai elnök helyett a venezuelai María Corina Machadonak ítélték oda az idei Nobel-békedíjat – Izrael Állam kitüntetheti az amerikai elnököt saját legmagasabb rangú díjával – erről ír az Israel Hayom.

María Corina Machado kitüntetését – aki egyébként köszönetet mondott Donald Trumpnak, majd felajánlotta neki az odaítélt Nobel-békedíjat – a Fehér Ház élesen elítélte, Steven Cheung szóvivő azt írta X közösségi oldalán:

a Nobel-bizottság bebizonyította, hogy a politikát a béke elé helyezi.

Az eset azért is bír különös súllyal, mivel maguk az izraeli túszok családtagjai terjesztették fel Trumpot a Nobel-díjra. A norvég Nobel-bizottság diplomáciai botrányt kirobbantó döntésére reagálva Izraelben komolyabban is felmerült, hogy

Trumpnak ítélik oda az Izrael-díjat, az ország legrangosabb kitüntetését, amelyet jellemzően csak izraeli polgárok kapnak.

A jelölési űrlapon megjegyezték az elnök erőfeszítéseit, miszerint „biztosítja a túszok visszatérését és véget vessen a gázai háborúnak oly módon, hogy garantálja Izrael biztonságát és stabilitását, ami

bizonyítja Trump „mély elkötelezettségét a zsidó nép és a béke értékei iránt”.

Hozzátette: Trump „olyan vezető, aki nagy elszántsággal, bátorsággal és Izrael népe iránti mély szeretettel cselekedett, és valóban a remény és a regionális partnerség új útját kövezte ki.”

„Közvetlen vezetésének köszönhetően jött létre a történelmi békemegállapodás, Izrael biztonsági érdekei sikeresen lettek megvédve és létrejött egy őszinte remény egy jobb jövőre mindannyiunk számára”

– tette hozzá Ronny Douek, az előterjesztés fogalmazója.

Kiemelt kép: Mesterséges intelligenciával generált kép egy transzparensen, amely a Donald Trumpnak ítélt, fiktív Nobel-békedíjat ábrázolja (Fotó: Israel Hayom)