Továbbra sem lehet tudni, mi történt azzal a 18 emberrel, akik eltűntek a Tennessee-ben történt robbanás után

Chris Davis, Humphreys megyei seriff azt mondta, hogy a robbanás egy dombtetőn álló épültben történt. A seriff szerint az épület teljesen eltűnt, semmi nem maradt belőle. A törmelék legalább fél mérföldes körzetben szétszóródott, és a több mint 24 kilométeres körzetben élők is érezték a robbanást
A megsemmisült létesítmény az Accurate Energetic Systems nevű cégé, amely robbanóanyagokat gyárt és tesztel a hadsereg számára. Közleményében a cég „tragikus balesetnek” nevezte a létesítményében történt robbanást.