Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Sugárterápiát kap Joe Biden volt amerikai elnök

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.11. 17:12

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Sugárterápiát kap Joe Biden volt amerikai elnök daganatos betegségének kezelésére – közölte szombaton a politikus szóvivője.

Szombaton a NBC News televízió számolt be először arról, hogy a Joe Bidennél tavasszal diagnosztizált prosztatadaganat gyógyítása új szakaszba lépett, a sugárkezelés mellett hormonterápiában részesül. A kezelés időtartamát a szóvivő nem részletezte.

Az elnöki hivatalból idén januárban távozott Joe Biden környezete májusban jelentette be, hogy a politikusnál agresszív és előrehaladott daganatot diagnosztizáltak, áttétellel a csontokra.

Joe Biden még májusban egy nyilatkozatban azt közölte, hogy a sikeres kezelésre jó esélyek vannak, arról is beszámolt, hogy a daganat szervekre nem tevődött át, és hozzátette, hogy a kezelés első szakaszában gyógyszereket kap.

Joe Biden, az Egyesült Államok előző elnöke, korábbi alelnök és szenátor a jövő hónapban lesz 83 éves.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Joe Biden volt amerikai elnök – MTI/EPA/UPI pool/Bonnie Cash

rák Joe Biden Egyesült Államok

Ajánljuk még

 