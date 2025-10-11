Közel 700 százalékos gyógyszerár csökkentést jelentett be Donald Trump

Akár 654 százalékos gyógyszerárcsökkenés is jöhet az Egyesült Államokban, miután Donald Trump megállapodott az AstraZenecával – írja a Die Welt.

Az AstraZenecával kötött egyezség bejelentésénél Trump és a vállalat képviselői mellett jelen volt Robert Kennedy Jr. egészségügyi miniszter aki úgy fogalmazott: „évek óta az amerikaiak fizetik a világ legmagasabb árait a vényköteles gyógyszerekért. Ezek nálunk többszörösen magasabbak, mint amit más országok fizetnek – ez nevetséges.”

„Az AstraZeneca vállalja, hogy az összes vényköteles gyógyszerét a legkedvezőbb árakat alkalmazó országok árszintjén szállítja”

– jelentette ki Trump. „Más szóval: a világon elérhető legalacsonyabb áron. Igen, pontosan ezt fogjuk kapni” – tette hozzá. A Die Welt szerint ez azt jelenti, hogy Trump gyakorlatilag azt követeli a nagy gyógyszergyártóktól, hogy az Egyesült Államokat árképzés szempontjából úgy kezeljék, mint egy fejlődő országot, és a készítmények legolcsóbb árát alkalmazzák. Trump úgy becsüli, hogy az amerikai adófizetők évente több százmillió dollárt takaríthatnak meg ennek köszönhetően. Bár konkrét adatokat nem mondott, egy példát mégis kiemelt:

„Van egy gyógyszer, ami különösen keresett, nagyon is keresett. Ezek az inhalátorok. Az áruk átlagosan 654 százalékkal fog csökkenni. El tudják ezt hinni?”

Az AstraZeneca továbbá vállalta, hogy 50 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban gyógyszergyártásba, valamint kutatás-fejlesztésbe. Az újabb megegyezésre két héttel azután került sor, hogy előtte az amerikai megállapodást kötött a Pfizerrel, amelynek célja szintén a vényköteles gyógyszerek árainak csökkentése volt és hasonló árképzésre kötelezte a Pfizert, mint most az AstraZenecát.

Emellett a Pfizer beleegyezett abba is, hogy részt vesz a kormány által tervezett új platformon, a TrumpRx weboldalon. Ezen keresztül a magánszemélyek közvetlenül a gyártótól vásárolhatják meg a gyógyszereket, Trump szerint akár 50 százalékos kedvezménnyel.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Sipa USA POOL/Samuel Corum)