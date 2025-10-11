Donald Trumpnak ajánlotta Nobel-békedíját és a segítségét kérte a venezuelai kitüntetett

Donald Trumpnak ajánlotta fel Nobel-békedíját a venezuelai María Corina Machado, aki egyúttal megköszönte az „ügyének” nyújtott amerikai támogatást. A venezuelai kitüntetett egyúttal azt is írta: jobban számít Donald Trumpra, mint valaha.

A gázai rendezésben nyújtott teljesítménye ellenére – amelyet brit, francia és német elismerést is kivívott – végül nem Donald Trump amerikai elnök kapta meg az idei Nobel-békedíjat – holott maguk az izraeli túszok családjai is javasolták az amerikai elnököt– , hanem a venezuelai ellenzéki vezér, María Corina Machadonak ítélték oda, az indoklás szerint azért, mert Machado „fáradhatatlanul dolgozik a demokratikus jogokért Venezuelában, és küzd azért, hogy igazságos és békés módon demokrácia jöhessen létre a diktatúrából”. A döntés miatt élesen bírálta a Nobel-bizottságot a Fehér Ház, Steven Cheung szóvivő azt írta X közösségi oldalán: a Nobel-bizottság bebizonyította, hogy a politikát a béke elé helyezi.

„Trump elnök továbbra is békemegállapodásokat fog kötni, háborúkat vet véget, és életeket ment meg. Humanitárius szíve van, és soha nem lesz hozzá hasonló ember, aki puszta akaraterejével hegyeket képes megmozgatni”

– írta Steven Cheung.

Trump elnök aktívan kampányolt a hozzá közel álló személyek segítségével a a díj elnyerésért, valamint amerikai tábornokok előtt arról is beszélt a díj odaítélése előtt: „nagy sértés” lenne az Egyesült Államokra nézve, ha nem ő kapná meg a díjat. A jelek szerint fordul a kocka, a gázai és az ukrajnai rendezésben játszott szerepét – valamint a kartellek elleni fellépését – honorálhatja a frissen kitüntetett María Corina Machado, aki felajánlotta Nobel-békedíját Donald Trumpnak, aki azt is közölte, hogy számít az amerikaiak támogatására.

„Felajánlom ezt a díjat Trump elnöknek az ügyünkben tett döntő támogatásért”

– írta a venezuelai ellenzéki vezető, aki hozzátette: a kitüntetés a vezezuelaiak küzdelmének elismerése, valamint bátorítás arra, hogy befejezzék a feladatot: a szabadság kivívását. „A győzelem kapujában állunk, ezért számítunk – jobban, mint bármikor – Trump elnökre, az Egyesült Államok népére, Latin-Amerika népeire és a világ demokratikus nemzeteire, mint első számú szövetségeseinkre abban, hogy elérjük a szabadságot és a demokráciát” – fogalmazott María Corina Machado.

Az Il Giornale által közölt, María Corina Machadoról szóló részletesebb portré szerint az ötvennyolc éves mérnök és emberi jogi aktivista, 2011 és 2014 között a venezuelai nemzetgyűlés tagjaként megalapította a Vente Venezuela liberális politikai pártot és a Sumate civil szervezetet, amelyek azonnal Hugo Chávez rezsimjének támadásai kereszttüzébe kerültek. A szervezet alapításával kapcsolatban Machado korábban úgy fogalmazott: „Valami bekattant. Nyugtalanító érzésem volt, hogy nem maradhatok otthon és nézhetem, ahogy az ország polarizálódik és összeomlik (…) Fenn kellett tartanunk a választási folyamatot, de irányt kellett változtatnunk, hogy lehetőséget adjunk a venezuelaiaknak arra, hogy megszámolják magukat, hogy eloszlassák a feszültséget, mielőtt az felhalmozódna. Inkább a szavazatok, mint a golyók választása volt a cél.”

A 2013-ban elhunyt korábbi venezuelai elnök, Hugo Chávez számos alkalommal bírálta Machado politikai szervezeteit, amelyek vezetőit összeesküvőkként, puccstervezőkként és az amerikai kormány lakájaiként jellemzett.

Kiemelt kép: Egy 2025. január 9-én Caracasban készített kép María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetőről, aki 2025. október 10-én megkapta az idei Nobel-békedíjat (Fotó: MTI/EPA/EFE/Miguel Gutiérrez)