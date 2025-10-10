Vizilóbébi született a Berlini Állatkertben

A dokumentált vízilószületéseknek mindössze körülbelül egy százaléka ikerszülés. Mint az ilyen eseteknél gyakran, sajnos most is csak az egyik – hím – borjú élte túl a születést, a testvére röviddel a világrajövetele után elpusztult – közölte a Berlini Állatkert.

A kis túlélő most próbál megerősödni, bár mindössze 28 kilogrammot nyom, ami jóval kevesebb az újszülött vízilovaknál megszokott, nagyjából 40 kilogramnyi súlynál. A vízilovak az IUCN Vörös Listáján veszélyeztetett fajként szerepelnek.

„Nagyon örülünk Nala első kicsinyének, akit az anya rendkívül gondosan védelmez”

– mondta Dr. Florian Sicks, az állatkert emlőskurátora. A bébiről egy videót is közölt az állatkert:

A szakértő hozzátette: „Most csak remélni tudjuk, hogy a kicsi eleget szopik, és gyorsan gyarapszik.” Ahogyan a természetben is, Nala is elvonult a csoporttól, hogy nyugodt körülmények között hozhassa világra kicsinyét, és az első heteket kettesben tölthessék. Csak akkor engedik majd be őket a nagy medencébe, a többi víziló közé, ha a borjú már elég erős és magabiztos.

Érdekesség, hogy bár a vízilovak idejük nagy részét a vízben töltik, nem tudnak igazán úszni: erőteljes láblendítéssel lökik el magukat az aljtól, és így siklanak elegánsan a vízben.

A vízilovak története Berlinben

A vízilovak különleges helyet foglalnak el a berliniek szívében, hiszen már régóta részei Németország legrégebbi állatkertjének történetének:

1874 óta élnek vízilovak a Berlini Állatkertben.

A jelenlegi otthonuk, a „Hippo Bay” (Víziló-öböl) 1997-ben készült el. A kb. 8 centiméter vastag panorámaüvegek szinte testközeli betekintést engednek a víz alatti világba.

A medence naponta mintegy 5 millió liter vizet forgat és tisztít.

Az épület több mint 1000 négyzetméteres üvegteteje 800 különálló üveglapból áll, és a megnyitás idején Európa legnagyobb önhordó dupla kupolája volt.

A berlini vízilóház egyik legismertebb lakója a híres Knautschke nevű hím víziló volt, aki túlélte a második világháborút, és azóta is a berlini vízilótartás jelképeként emlegetik.

Érdekességek a vízilovakról

A vízilovak akár 5 percig is képesek visszatartani a levegőt a víz alatt.

A vízilovak és a bálnák több mint 40 millió évvel ezelőtt közös őstől származtak.

Gyakran nevezik őket „nílusi vízilovaknak”, ám ez félrevezető, mert a faj a Nílus nagy részéről mára eltűnt. Afrikában még élnek vízilovak, de az élőhelyeik egyre jobban feldarabolódnak.

A vízilovak fontos szerepet játszanak az ökoszisztémában: a fű legelésével befolyásolják a növényzet szerkezetét, trágyájukkal pedig szén-, foszfor- és nitrogénforrást juttatnak a vizekbe, ami elősegíti az élőlények szaporodását a tápláléklánc alján.

2025 márciusában a Berlin World Wild támogatásával az IUCN víziló-szakértői csoportja workshopot szervezett az elefántcsontparti Abidjanban, ahol kidolgozták a nyugat-afrikai vízilovak védelmére vonatkozó akciótervet. A berlini és más európai állatkertek pénzügyi segítségének köszönhetően 13 nyugat-afrikai ország 50 képviselője vehetett részt a programban.

A kiemelt kép forrása: Berlini Állatkert.