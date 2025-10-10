Tizennégy évvel a pusztító cunami után bukkantak rá Japánban egy, a tragédiában meghalt hatéves kislány maradványaira

Tizenkét évvel a 2011-es, nagy erejű földrengés kiváltotta pusztító cunami után bukkantak rá Japánban egy, a katasztrófában eltűnt hatéves kislány maradványaira, amelyeket mostanra sikerült azonosítani – közölte pénteken a szigetország rendőrsége.

A helyi hatóságok a sajtónak elmondták, hogy egy romeltakarítást végző munkás 2023 februárjában bukkant állkapocsmaradványokra és fogdarabokra a Honsú-sziget északi részén lévő Mijagi prefektúrában, a későbbi DNS-vizsgálat pedig kimutatta, hogy az emberi maradványok a cunamiban eltűnt Jamane Nacuszéhez tartoznak.

Jamane Nacusze a szökőár idején Ivate prefektúra part menti városában, Jamadéban lévő

otthonában tartózkodott, és onnan sodorta magával az ár.

Az Aszahi Sinbun című japán lap úgy tudja,

a maradványokat egy építkezési területen találták meg.

A lap megszólaltatta a kislány családtagjait is, akik köszönetet mondtak a hatóságoknak, amiért végre lezárhatták a fájdalmas ügyet.

A 2011-es, 9-es erősségű földrengés és az azt követő szökőár súlyosan megrongálta a fukusimai atomerőművet. A cunami csaknem 16 ezer ezer ember halálát okozta a távol-keleti országban, 2520 pedig a mai napig is eltűntként van nyilvántartva.

A fukusimai erőmű balesetét az évszázad legnagyobb nukleáris katasztrófájának nyilvánították.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Szergej Kozlov)