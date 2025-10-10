Robbanások történtek egy lőszerraktárban Tennessee államban, többen meghaltak vagy eltűntek

Robbanások történtek pénteken egy lőszerraktárban Tennessee államban, a katasztrófában többen életüket vesztették, illetve eltűntek – közölték a hatóságok.

Chris Davis, Humphreys megyei seriff sajtótájékoztatót tartott az ügyben, és ő számolt be arról, hogy

több halott és eltűnt van, de pontos számukat még nem ismerik.

A robbanások okát sem tudják egyelőre, és a katasztrófa kivizsgálása napokig eltarthat – tette hozzá.

Tennessee explosion UPDATES: At least 19 missing and one feared dead after blast

A massive blast has ripped through a building at Accurate Energetic Systems in Tennessee with reports that one person has died, 19 people are missing and many others are in hospital.… pic.twitter.com/3mptLR8wx4 — Chat News Hub (@chatnewshub) October 10, 2025

A robbanásról mindeközben több felvétel is napvilágot látott.

TAKE A LOOK AT THIS: Helicopter video shows what’s left of Accurate Energetic Systems in Hickman County, Tennessee that experienced an explosion Friday morning. At least 19 people are unaccounted for. (Video: WTVF Nashville) https://t.co/xEHAeTFXLB pic.twitter.com/OxhaLceMZO — Action News 5 (@WMCActionNews5) October 10, 2025

Bár az épületek viszonylag távol helyezkednek el egymástól biztonsági okból, kisebb robbanások ezután is történhetnek. A tűzoltók és a mentők egyelőre nem merik megközelíteni a felrobbant épületet, félve az esetleges további robbanásoktól – mondta.

A nyolc épületből álló lőszerraktár, amelyben robbanószereket is tárolnak, erdővel borított hegyoldalon terül el Bucksnort kisváros közelében, Nashville-től száz kilométerrel délnyugatra.

A létesítmény Accurate Energetic Systems nevű cég tulajdonában van – számolt be az AP hírügynökség.

A WTVF tévé jelentette, hogy a robbanások helyszíne feletti légifelvételek tanúsága szerint egy hegytetőn álló épület megsemmisült, és a közelében kiégett gépjárművek láthatók.

Kiemelt kép forrása: X.com.