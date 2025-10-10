Orosz vadászbombázók csaptak le a NATO-országok közelében egy hadgyakorlaton

Az orosz állami média szerint az ország balti flottájához tartozó orosz vadászbombázók célpontokat semmisítettek meg egy kiképzőközpontban, amely Kalinyingrádban, a NATO-országok által körülvett balti enklávéban található.

Az orosz haditengerészet 10 Szu-30SM2 többcélú vadászgépe és Szu-24M taktikai frontbombázója vett részt a gyakorlaton,

amelynek során 620 mérföld/órás sebességgel (vagyis nagyjából 1000 kilométer per órával) bombáztak célpontokat, és gyakorolták az ellenséges repülőgépek és légvédelem elkerülését

– közölte a Newsweek szerint a TASZSZ orosz állami hírügynökség. Emellett az ellenséges páncélos oszlopok elleni támadásokat is gyakorolták az orosz gépek a közlemény szerint.

Mindeközben, mint a lap írta, a közelben lévő balti NATO-szövetségesek –Észtország, Lettország és Litvánia – egy esetleges orosz támadásra készülnek, és gyakorolják vészhelyzeti terveiket, beleértve a tömeges evakuálási eljárásokat is – jelentette korábban a Reuters. Szerintük Oroszország máris hibrid háborút folytat ellenük szabotázsok, kibertámadások, légtérsértések és egyéb eszköz alkalmazásával.

„Nagyon megnyugtató üzenet a társadalom számára, hogy készen állunk és tervezzük a lépéseinket” – nyilatkozta Kestutis Budrys litván külügyminiszter a Reutersnek, hozzátéve: „Elvégeztük a házi feladatunkat.”

A NATO-tagállamok szerint a Vlagyimir Putyin elnök vezette Oroszország ambíciói messze túlmutatnak Ukrajnán, és kiterjedhetnek a volt szovjet balti államokra is. A Kreml tagadja, hogy ilyen szándéka lenne, és azzal vádolja a NATO-t, hogy konfliktust keres Oroszországgal.

Vlagyimir Putyin atomfegyverekről is beszélt

Ezzel párhuzamosan az orosz elnök pénteken kijelentette, hogy Moszkva hamarosan bejelent egy új nukleáris fegyvert, amelyet Oroszország már tesztel, és figyelmeztetett, hogy fegyverkezési verseny van folyamatban.

„Nukleáris elrettentő rendszereink kifinomultsága magasabb, mint bármely más nukleáris államé. És mindezt nagyon aktívan fejlesztjük” – idézte Putyin szavait a TASZSZ.

Az orosz elnök – aki a volt szovjet államok csúcstalálkozójának végén tartott sajtótájékoztatón beszélt Dusanbéban, Tádzsikisztánban – hozzátette: „Amiről az elmúlt években beszéltem, az mind halad előre – tökéletesítjük.”

Kiemelt kép: az orosz légierő Orosz Lovagok műrepülőcsoportja kötelékrepülést mutat be SZU-30-as vadászbombázókkal a MAKS 2017 moszkvai nemzetközi repüléstechnikai kiállításon, a Moszkva melletti Zsukovszkij katonai repülőtér felett, 2017. július 22-én. Forrás: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij.