Orbán Viktor az RMDSZ kongresszusán: A legjobb napjaink még előttünk vannak

Az RMDSZ fennállásának 35. évfordulóját ünnepli. A jubileumi kongresszuson elfogadták a következő két év politikai irányvonalát, és beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök is, aki az erdélyi magyarság szerepét, a nemzeti összetartozás erejét és a közös jövőbe vetett hit fontosságát hangsúlyozta.

Ünnepi kongresszust tartott pénteken az RMDSZ, amely fennállásának 35. évfordulóját ünnepli. Az eseményen elfogadtak egy dokumentumot, amely meghatározza a következő két év politikai irányvonalát és célkitűzéseit. A rendezvényen több meghívott is felszólalt, köztük Orbán Viktor miniszterelnök, aki beszédében az RMDSZ jelentőségét és az erdélyi magyarság közösségteremtő erejét méltatta. Orbán Viktor köszöntőjében hangsúlyozta: az RMDSZ bizonyította, hogy nem a méret, hanem az elszántság adja a közösség súlyát.

„Nem az a kérdés, mekkora a kutya, hanem hogy mekkora a harc a kutyában. Az RMDSZ Bukarestben a stabilitás és a józan ész, Budapesten a megbízható partner, Brüsszelben pedig a magyar érdekek képviselője. Ezért mondom, hogy az RMDSZ nem kisebbségi szervezet, hanem nemzetstratégiai tényező” – fogalmazott a miniszterelnök.

A kormányfő szerint az erdélyi magyarság az élő bizonyíték arra, hogy egy közösség addig él, amíg vannak, akik hisznek benne.

„Az erdélyi magyar közösség erős, dolgozik, nevel, teremt, épít és győz. Minden nap újra és újra győz”

– mondta Orbán Viktor.

Hozzátette, hogy a magyarok válasza a lét kérdésére csak a teljesítményük lehet.

„A Nobel-díj a magyaroknak jogcím a létezésre” – emelte ki, hozzátéve, hogy Krasznahorkai László munkássága ismét „néhány évtizedet szerzett a magyar nemzet számára.”

Orbán Viktor Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt is köszöntötte, kiemelve: „35 év nagy idő egy nemzet életében. Amikor indultunk, a remény volt az egyetlen tőkénk és a hit az egyetlen fegyverünk.” Felidézte, hogy 2010-ben sikerült újraegyesíteni a magyar nemzetet, és hozzátette: „A jövő nem azoké, akik nézelődnek, hanem azoké, akik cselekednek.”

A miniszterelnök szerint 2026-ban nemcsak kormányról, hanem a nemzet jövőjéről és Magyarország szuverenitásáról is döntés születik, és a hazának szüksége lesz az erdélyi magyarokra.

Orbán Viktor zárásként az RMDSZ közösségteremtő munkáját méltatta, és üzenetet fogalmazott meg a jövőre nézve:

„Tisztelt Kelemen Hunor elnök úr! Tisztelt hölgyeim és uraim! Amit 35 év alatt fölépítettünk, az maga a nemzedékünk öröksége. Kívánom, hogy legyen bátorságuk megőrizni, amit elértünk, kívánom, hogy legyen erejük folytatni, amit elkezdtünk, és kívánom, hogy legyen hitük abban, hogy a legjobb napjaink még előttünk vannak” – zárta beszédét Orbán Viktor.

