Migráns tinédzserek hónapokon át csoportosan erőszakolták meg és bántalmazták tanárnőjüket Ausztriában, végül felgyújtották a lakását

Ausztriában hét tinédzser ellen folyik büntetőeljárás, miután a vád szerint hónapokon át zaklattak és szexuálisan bántalmaztak egy 28 éves tanárnőt, akit később fogva tartottak, majd a lakását felgyújtották. A fiatalok 14 és 17 év közöttiek, és Irakból, Afganisztánból valamint Romániából származnak – írja a Daily Star.

A vádirat szerint az események 2024 áprilisában kezdődtek, miután a nő törvényes és beleegyezésen alapuló kapcsolatot létesített egy 17 éves volt tanítványával, aki már nem járt az iskolába. A fiú azonban eldicsekedett a kapcsolatával, és barátai nem sokkal később megjelentek a tanárnő lakásánál.

A fiatalok azt állították, hogy egy bűnbanda tagjai, és azzal fenyegették a nőt, hogy ha nem engedi be őket, nyilvánosságra hozzák a viszonyt.

Az ügyészség szerint a lakást kezdetben drogtárolásra használták, később azonban a banda tagjai szexuálisan bántalmazták a tanárnőt, zsarolták, és arra kényszerítették, hogy fizessen nekik élelmet, cigarettát és taxit.

A fiatalok videókat is készítettek az esetekről, amelyeket később zsarolásra használtak, azzal fenyegetve az áldozatot, hogy felvételeiket eljuttatják az iskolájához. A nő a vád szerint hónapokon át tartó zaklatás és erőszak áldozata lett, 2024 júliusa és 2025 januárja között.

A tárgyalás nagy része zárt ajtók mögött zajlik, hogy megvédjék a tanárnő személyazonosságát.

A bíróság előtt elhangzott, hogy az elkövetők egy alkalommal egy pozitív terhességi tesztről készült polaroidképet is megmutattak a nőnek, hogy még nagyobb hatalmat gyakoroljanak felette.

Az ügyészség szerint a banda pénzt és értéktárgyakat is ellopott a tanárnőtől. 2025 januárjában, amikor a nő külföldön tartózkodott, három fiú – kettő 15 éves és egy 14 éves – betört a lakásába, ékszereket, órákat és napszemüvegeket vitt el, majd felgyújtotta a lakást, hogy eltüntesse a bizonyítékokat. A betörést beismerték, de tagadják, hogy szándékosan okoztak volna tüzet.

A fiatalok védői azzal védekeznek, hogy a szexuális kapcsolat beleegyezésen alapult, és tagadják az erőszak vádját. Ugyanakkor elismerik, hogy történt lopás és droghoz köthető szabálysértés. Az egyik vádlott a gyújtogatásról csak annyit mondott: „Nem volt okos dolog.”

Az ügyészség szerint a fiatalok egy 70–80 tagú erőszakos bandához tartoztak, akik gyakran dicsekedtek bűncselekményeikről készült videókkal.

A hatóságok telefonos és digitális bizonyítékokat is bemutattak, amelyek rendszeres látogatásokat és egy szervezett zaklatási kampányt igazolnak 2024 májusa óta.

A tanárnő a 2024/25-ös tanév elején már nem tudott visszatérni az iskolába, és betegszabadságra kényszerült. A vádirat szerint az őt ért bántalmazások következtében krónikus depresszió és poszttraumás stressz alakult ki nála.

Ha a bíróság bűnösnek találja a vádlottakat, a legidősebbek akár hét és fél év börtönt is kaphatnak, de mivel többségük fiatalkorú, az ítéleteket a fiatalkorúak büntetőjoga szerint hozzák meg.

A tárgyalás október 15-én folytatódik, a záróbeszédeket október 20-án tartják.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)