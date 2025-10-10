Migráns tinédzserek hónapokon át csoportosan erőszakolták meg és bántalmazták tanárnőjüket Ausztriában, végül felgyújtották a lakását

A vádirat szerint az események 2024 áprilisában kezdődtek, miután a nő törvényes és beleegyezésen alapuló kapcsolatot létesített egy 17 éves volt tanítványával, aki már nem járt az iskolába. A fiú azonban eldicsekedett a kapcsolatával, és barátai nem sokkal később megjelentek a tanárnő lakásánál.
A fiatalok azt állították, hogy egy bűnbanda tagjai, és azzal fenyegették a nőt, hogy ha nem engedi be őket, nyilvánosságra hozzák a viszonyt.
Az ügyészség szerint a lakást kezdetben drogtárolásra használták, később azonban a banda tagjai szexuálisan bántalmazták a tanárnőt, zsarolták, és arra kényszerítették, hogy fizessen nekik élelmet, cigarettát és taxit.
A fiatalok videókat is készítettek az esetekről, amelyeket később zsarolásra használtak, azzal fenyegetve az áldozatot, hogy felvételeiket eljuttatják az iskolájához. A nő a vád szerint hónapokon át tartó zaklatás és erőszak áldozata lett, 2024 júliusa és 2025 januárja között.
A tárgyalás nagy része zárt ajtók mögött zajlik, hogy megvédjék a tanárnő személyazonosságát.
A bíróság előtt elhangzott, hogy az elkövetők egy alkalommal egy pozitív terhességi tesztről készült polaroidképet is megmutattak a nőnek, hogy még nagyobb hatalmat gyakoroljanak felette.
Az ügyészség szerint a banda pénzt és értéktárgyakat is ellopott a tanárnőtől. 2025 januárjában, amikor a nő külföldön tartózkodott, három fiú – kettő 15 éves és egy 14 éves – betört a lakásába, ékszereket, órákat és napszemüvegeket vitt el, majd felgyújtotta a lakást, hogy eltüntesse a bizonyítékokat. A betörést beismerték, de tagadják, hogy szándékosan okoztak volna tüzet.
A fiatalok védői azzal védekeznek, hogy a szexuális kapcsolat beleegyezésen alapult, és tagadják az erőszak vádját. Ugyanakkor elismerik, hogy történt lopás és droghoz köthető szabálysértés. Az egyik vádlott a gyújtogatásról csak annyit mondott: „Nem volt okos dolog.”
Az ügyészség szerint a fiatalok egy 70–80 tagú erőszakos bandához tartoztak, akik gyakran dicsekedtek bűncselekményeikről készült videókkal.
A hatóságok telefonos és digitális bizonyítékokat is bemutattak, amelyek rendszeres látogatásokat és egy szervezett zaklatási kampányt igazolnak 2024 májusa óta.
A tanárnő a 2024/25-ös tanév elején már nem tudott visszatérni az iskolába, és betegszabadságra kényszerült. A vádirat szerint az őt ért bántalmazások következtében krónikus depresszió és poszttraumás stressz alakult ki nála.
Ha a bíróság bűnösnek találja a vádlottakat, a legidősebbek akár hét és fél év börtönt is kaphatnak, de mivel többségük fiatalkorú, az ítéleteket a fiatalkorúak büntetőjoga szerint hozzák meg.
A tárgyalás október 15-én folytatódik, a záróbeszédeket október 20-án tartják.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)