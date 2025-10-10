Meghosszabbították a Gisèle Pélicot megerőszakolásáért elítélt férfi börtönbüntetését, miután felebezett ellene a bíróságon

A nimes-i fellebbviteli bíróság egy évvel meghosszabbította annak a férfinak a börtönbüntetését, aki fellebbezett a Gisele Pélicot elleni csoportos nemi erőszak ügyében hozott ítélet ellen. A 44 éves Husamettin Dogan eredetileg kilenc évet kapott, de a fellebbviteli tárgyalás végén a bírák tíz évre emelték büntetését – írja a BBC .

A 72 éves Gisèle Pélicotot öbb mint egy évtizeden át drogozta és erőszakolta meg saját férje, Dominique Pélicot, aki az interneten keresztül toborzott férfiakat a támadásokhoz. A rendőrség azokról a videókról azonosította be a tetteseket, amelyeket a férj maga készített az erőszakok során.

A tavaly decemberi perben 51 férfit ítéltek el, közülük 17-en fellebbeztek, de később mind visszavonták kérelmüket — kivéve Dogant, aki végig kitartott ártatlansága mellett.

Bár a tárgyaláson bemutatták a videókat, amelyeken jól látható, amint a férfi egy mozdulatlan, eszméletlen nőt erőszakol meg, Dogan továbbra is tagadta bűnösségét.

„Szexuális aktust hajtottam végre, de senkit sem erőszakoltam meg” – védekezett a férfi a bíróságon. Hozzátette, szerinte az erőszak azt jelenti, ha valakit megkötöznek vagy kényszerítenek. Elismerte ugyan, hogy Gisele Pélicot férjének áldozata volt, de saját felelősségét tagadta.

A nimes-i ügyész, Dominique Sie 12 éves börtönbüntetést kért rá, és azzal vádolta Dogant, hogy nem hajlandó felelősséget vállalni „egy nő emberi mivoltát megsemmisítő, súlyos bűncselekményért”.

Dominique Pélicot, aki tanúként volt jelen a tárgyaláson, elismerte, hogy minden férfit – köztük Dogant is – tájékoztatott arról, hogy a felesége tudtán kívül, kábítószer hatása alatt lesz.

„Mindenkinek megmondtam, hogy a feleségem el lesz altatva” – mondta a férj a bíróság előtt.

Gisèle Pélicot a tárgyaláson újra elmondta: „Az első alkalommal, amikor megláttam (Dogan) arcát, azokon a videókon volt, amelyeken éppen megerőszakolt.” Hozzátette, soha nem adott beleegyezést semmilyen szexuális aktushoz. „Te nem érted, hogy ez erőszak volt. Mikor fogod elismerni, hogy ez bűncselekmény? Szégyellem magam miattad.”

Az asszony a tárgyaláson arról is beszélt, hogy a bűncselekmények után idegrendszeri tüneteket és emlékezetkiesést tapasztalt, anélkül, hogy tudta volna, ezek a férje által adott szerek mellékhatásai.

A nő, aki a nyilvános tárgyalást vállalva a nők elleni erőszak elleni küzdelem szimbólumává vált, a mostani meghallgatáson kijelentette: „Nem vagyok ikon. Csak egy hétköznapi nő vagyok, aki mert beszélni.”

Végül a többi áldozathoz szólt: „Sose szégyelljék, amit velünk tettek. Ez nem a mi hibánk.”

Kiemelt kép: Gisele Pelicot (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)