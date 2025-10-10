Megelégelte a baloldal által pénzelt erőszakot Trump, szétverné Soros György hálózatát is

A cél érdekében nagy erőket mozgósít a Trump-adminisztráció: az Egyesült Államok terrorelhárítási apparátusát – így az FBI-t, a belbiztonsági minisztériumot és az igazságügyi minisztériumot –, valamint az adóhivatalt (IRS) és a pénzügyminisztériumot kívánja aktivizálni bizonyos baloldali csoportok ellen, akiket politikai erőszak finanszírozásával és szervezésével vádol.

Egy fehér házbeli forrás szerint Miller aktívan részt vesz a kormányügynökségek vizsgálatainak felülvizsgálatában, amelyek az adminisztráció által belföldi terrorhálózatoknak nevezett pénzügyi hálózatokra irányulnak, melyek nonprofitokat és oktatási intézményeket is magukban foglalnak.

A Fehér Ház közleménye szerint

„a baloldali szervezetek erőszakos zavargásokat tápláltak, rendőrök elleni támadásokat szerveztek, illegális doxing kampányokat koordináltak, fegyverek és zavargási eszközök elhelyezését intézték, és még sok mást.”

Határozott irányelvek mentén lépnek fel

Két héttel Charlie Kirk konzervatív aktivista szeptember 10-i meggyilkolása után Trump elnöki irányelveket adott ki a Nemzeti Terrorellenes Felderítő Központ számára, hogy a „belföldi terroristákra összpontosítson, akik ideológiája antiamerikanizmus, antikapitalizmus és antikereszténység”. Ennek fényében aláírta azt a rendeletet, amely a baloldali Antifa mozgalmat hivatalosan is terrorszervezetnek nyilvánítja.

Trump és Miller a közelmúltban Los Angelesben és Chicagóban történt demonstrációval kapcsolatban pedig azt állították, hogy a részleges erőszakkal járó tüntetések a belföldi terrorizmus jelei.

Bár Trump gyakran a baloldali csoportokat hibáztatja az erőszakért, egy másik fehér házbeli tisztviselő rámutatott, hogy az elnök irányelve nem említ konkrétan ilyen csoportokat,

célja inkább a szervezett politikai erőszak megakadályozása, mielőtt az bekövetkezne.

A tisztviselő szerint a fókusz az erőszakon és az illegális tevékenységen marad, a baloldali csoportok pedig a törvény keretein belül továbbra is szabadon tiltakozhatnak.

Soros György is a célkeresztben

Trump még szeptember 25-én az Ovális Irodában a belföldi terrorizmus elleni nyomozás lehetséges célpontjaként Soros Györgyöt nevezte meg.

A Fehér Ház kiemelt hét, 2023-as és 2025-ös politikai tüntetést, amelyek során erőszakot követtek el rendfenntartók ellen, valamint két Tesla üzletben történt rongálást és több közösségi média posztot, amelyek a károkozást ünnepelték. Kilenc liberális csoportot, adományozót vagy szervezőt is megneveztek, akiknek az állam szerint közük volt az erőszakos eseményekhez.

A lista tartalmazza Soros Open Society Foundations alapítványát, az ActBlue-t (a Demokrata Párt pénzügyi szerve), az Indivisible grassroots koalíciót, valamint a Coalition for Humane Immigrant Rights-t (CHIRLA) Los Angelesből. Emellett szerepel rajta két zsidó nonprofit cég (IfNotNow és Jewish Voice for Peace) is, amelyek ellenzik Izrael gázai háborúját.

Kapcsolódó tartalom Hiába Soros György terve és az NGO-hálózat, a multikulturalizmus ideológiája összeomlott a valóság súlya alatt

Lehetőségek tárháza: így léphetnek fel

Stephen Miller „kézben tartja” a nonprofit cégek és oktatási intézmények finanszírozásának vizsgálatát, a vizsgálati ajánlásokat pedig átadja Trumpnak és a legfőbb tanácsadóknak. Ő az elnök fő tanácsadója az ügyben, és folyamatosan kap információkat a terrorizmus elleni közös munkacsoporttól, amely a terrorizmus kivizsgálásával megbízott szövetségi, állami és helyi bűnüldöző szervek koalíciója.

A potenciális lépések között szerepelhet az belső bevételi szolgálat (IRS) vizsgálata, a nonprofit státusz megvonása, büntetőeljárások az igazságügyi minisztérium és az FBI részéről, a RICO-törvények alkalmazása, valamint az adományozók feltérképezése is.

Kiemelt kép: Soros György magyar származású amerikai üzletember, a New York-i Soros Fund Management befektetési társaság elnöke érkezik az 51. müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferenciára (MSC) 2015. február 6-án (Fotó: MTI/EPA/Andreas Gebert)