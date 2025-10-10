Lesz leszerelés és csapatkivonás, de az elsődleges kérdés az utolsó izraeli túszok visszatérése – jelentette be az amerikai elnök

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy a Gázai övezetben őrzött izraeli túszokat várhatóan hétfőn vagy kedden engedik szabadon, és reményét fejezte ki, hogy részt vesz a tűzszüneti megállapodás aláírásán Egyiptomban.

Trump egy fehér házi kabinetülésen beszélt erről, amelyen megvitatták az amerikai béketerv nyomán szerdán megszületett megállapodást, amelynek értelmében egy szélesebb Gáza-terv első szakaszában elengedik a Hamász iszlamista palesztin szervezet fegyveresei által fogva tartott izraeli túszokat. Az elnök reményét fejezte ki, hogy a tűzszünet elvezet majd a tartós békéhez.

Újságírók előtt az elnök kijelentette: egyelőre „nincs pontos elképzelése” a kétállami megoldás lehetőségéről az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti és fogolycsere-megállapodás után, és szoros figyelemmel követi, bármiről is állapodjanak meg végül. Azzal kapcsolatban, mire számíthatnak a palesztinok, hozzátette: „Létrehozunk valamit, ahol az emberek élni tudnak. Jobb feltételeket teremtünk az emberek számára.”

Hétfőn vagy kedden visszakapjuk a túszokat, és ez az öröm napja lesz

– mondta az amerikai elnök.

Izraeli értesülések szerint

negyvennyolc túszt őriznek a Gázai övezetben, közülük feltehetően húszan vannak életben.

A Hamász a várakozások szerint az élő túszokat egyszerre engedi el, hetvenkét órával a tűzszünet életbe lépése után.

Az amerikai elnök biztosított arról, hogy a gázai megállapodás közeli szakaszában lesz leszerelés és csapatkivonás. Megismételte ugyanakkor, hogy az elsődleges kérdés az utolsó túszok visszatérése.

Donald Trump hozzátette, hogy tervei szerint elutazik Egyiptomba a tűzszüneti megállapodás aláírására.

Az amerikai elnök telefonon beszélt csütörtökön Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfővel, aki meghívta a gázai megállapodás ünnepélyes aláírására – tudatta előzőleg közleményben az egyiptomi elnöki hivatal.

Marco Rubio külügyminiszter a Trump-kabinet ülésén úgy fogalmazott, hogy ami szerdán történt az alku létrejöttével az „az emberiség léptékében mérve is történelem”, valamint hozzátette, hogy ennek előzményei voltak azok a rendkívüli és intenzív telefonhívások, találkozók, amelyeket Donald Trump folytatott a világ vezető politikusaival és aminek révén sikerült elérni a „célvonalat”.

Yechiel Leiter, Izrael washingtoni nagykövete ugyanakkor egy interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy

a gázai háború addig nem ér véget, amíg meg nem történik a Hamász teljes lefegyverzése, ami része a megállapodásnak.

A diplomata csütörtökön a Fox News Digitalnak adott interjúban felhívta a figyelmet arra, hogy a Hamász „kötelezettsége, hogy minden túszt 72 órán belül átadjon”, ugyanakkor elismerte a gyakorlati problémákat a holttestek átadását illetően.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök kabinetülést tart a washingtoni Fehér Házban 2025. október 9-én. Izrael és Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet ezen a napon megállapodott a tűzszünet és a túszalku első szakaszáról az egyiptomi Sarm es-Sejkben (Fotó: MTI/EPA/Sipa USA POOL/Samuel Corum)