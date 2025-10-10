Közölték, jelenleg hány uniós védelmi státusszal rendelkező ukrán él az EU tagországaiban

Az előző hónaphoz képest augusztusban tovább emelkedett, több mint 4,37 millió volt azon ukrajnaiak száma, akik ideiglenes védelmet biztosító menedékes státusszal rendelkeztek az Európai Unió valamely tagországában – derült ki az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat pénteken közreadott jelentéséből.

A háború miatt Ukrajnából elmenekültek továbbra is enyhén növekvő számban regisztráltak ideiglenes védelemre, amelynek révén kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyermekeik pedig állami iskolába járhatnak – közölte a hivatal.

A jelentés szerint augusztus végén 4 373 455 menedékes státusszal rendelkező ukrán állampolgár élt az Európai Unió valamely tagországában.

Ami 0,7 százalékkal, azaz 30 980-nal több, mint egy hónappal korábban.

Az átmeneti védelmet biztosító legtöbb jogállást ukrajnai menekültek számára ez idáig – a tagállamoktól beérkezett adatok szerint – Németország (1 210 515), Lengyelország (995 925) és Csehország (385 855) biztosította.

A július végi adatokhoz képest augusztusban a kedvezményezettek száma legnagyobb mértékben Németországban (+6800; +0,66 százalék), Csehországban (+5175; +1,4 százalék) és Romániában (+2370; +1.2 százalék) nőtt.

Az egyes uniós országok lakosságával összehasonlítva augusztus végén Csehországban (35.4), Lengyelországban (27.3) és Észtországban (25,4) volt a legmagasabb az átmeneti védelemben részesülők ezer főre jutó száma, míg uniós szinten az átlag ezer főre vetítve 9,7 volt.

A kedvezményezettek 44,6 százalékát felnőtt nők, 31,1 százalékát a 18 évesnél fiatalabbak, 24,3 százalékát pedig felnőtt férfiak tették ki.

A jelentés szerint Magyarország az ideiglenes védelmi státusz bevezetése óta 41 555 ilyen jogállást biztosított ukrajnai menekültek számára. A vizsgált hónap, augusztus folyamán pedig 330-at.

Kiemelt kép: Herszon megyébõl evakuált lakosok érkeznek a Krím északi részén fekvõ Dzsankojba 2022. október 21-én (Fotó: MTI/EPA)