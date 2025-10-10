Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Közel lehet az utolsó magyar túsz szabadulása a Gázai övezetből – jelentette be Szijjártó Péter

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.10. 08:31

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
A többek között egyiptomi közvetítéssel létrejövő gázai tűzszüneti megállapodással lehetőség nyílik az utolsó magyar túsz kiszabadulására is – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról tájékoztatott az egyiptomi kollégájával lefolytatott telefonbeszélgetését követően, hogy köszönetet mondott Badr Abdelatinak azon erőfeszítésekért, amelyeket hazája tett közvetítőként a közel-keleti békemegállapodás érdekében.

„A Közel-Keleten az elmúlt évtizedekben számos békekísérlet vallott kudarcot, de most jó remény van arra, hogy az egyiptomi közvetítéssel létrejövő megállapodás visszahozza a békés élet reményét az emberek számára” – hangsúlyozta.

„Azért is különösen hálásak vagyunk, mert mindez lehetőséget biztosít arra, hogy a több mint két éve a Hamász által túszként fogva tartott magyar állampolgár végre kiszabadulhat és visszatérhet a családjához” – tette hozzá.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Fekete füst gomolyog a Gáza városa felett egy izraeli bombázást követően 2025. október 8-án (Fotó: MTI/AP/Abdel Karim Hana)

túszejtés Szijjártó Péter Hamász Gázai övezetMagyarország

Ajánljuk még

 