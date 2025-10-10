Így védik brit vadászgépek a NATO keleti légtérét Oroszország ellen

A brit légierő Typhoon vadászgépeket és légi utántöltő kapacitást biztosít, hogy segítse a légtér őrzését és megerősítse a NATO keleti szárnyát, miután szeptember elején orosz drónok tucatjai repült be a szövetség légterébe. Ez volt első alkalom volt, hogy egy NATO-tagállam saját légterében orosz eszközöket semmisített meg a 2022-ben indított Ukrajna elleni háború óta.

A drónok olcsó Gerbera típusú orosz eszközök voltak, de az többször megkérdőjeleződött, hogy valóban az oroszok küldték-e őket. Egy orosz hadtörténész például azt állította, hogy Ukrajna a saját területén sérült drónokat gyűjtötte össze, javított néhányat, eltávolította róluk a robbanófejeket, és megpróbálta orosz támadásként beállítani ezt.

A Typhoonok képesek bármilyen légi fenyegetést, így a drónokat is megsemmisíteni, hiszen korszerű, rövid hatótávolságú légiharc-rakétákkal (ASRAAM) és egy 27 milliméteres Mauser gépágyúval vannak felszerelve. Ez jelentős tűzerő ahhoz képest, hogy a célpont csak egy fegyvertelen, GPS-nyomkövetővel ellátott rétegelt lemezről lehet szó.

De ez a hadművelet nem erről szól: A Sky News szerint

ez az elrettentés gyakorlata – annak a jelzése Oroszország felé, hogy a NATO éber és kész a bevetésre.

Közben az európai vezetők azon dolgoznak, miként védhetnék meg hatékonyabban a légteret a drónok ellen, a hagyományos légvédelem eszköztárán túlmutató módon. Ehhez pedig Ukrajna keserű tapasztalatait használják fel – azokat, amelyeket a drónokkal teleszórt égbolt alatt szereztek meg.

Kapcsolódó tartalom Zelenszkij szerint nyugati alkatrészeket találtak az Ukrajnát támadó orosz drónokban Valójában nincs új a nap alatt.

Kiemelt kép: Typhoon vadászgépek