Műsorújság
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Így védik brit vadászgépek a NATO keleti légtérét Oroszország ellen

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.10.10. 16:59

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu

A brit királyi légierő (RAF) Typhoon vadászgépeket és légi utántöltő kapacitást biztosít, hogy segítse a lengyel ég ellenőrzését és megerősítse a NATO keleti szárnyát, miután orosz drónok tucatjai repültek a szövetség légterébe. A Sky News betekintést nyert a NATO légi járőrszolgálatához, amelynek célja, hogy elrettentse Oroszországot a határok megsértésétől.

Két brit Typhoon vadászgép éjszakai légi utántöltését kísérhette figyelemmel a Sky News a NATO keleti légtérvédelmi missziója során. Beszámolójuk szerint a manőver – amely során a gépek a királyi légierő Voyager utántöltőgépéből kapnak üzemanyagot – rendkívüli precizitást igényel, hiszen nagy sebességnél és erős szélben kell a tömlő fúvókáját pontosan a vadászgép töltőcsonkjához illeszteni. Egy-egy gép akár négy tonna üzemanyagot is felvesz, ami jelentősen meghosszabbíthatja a levegőben töltött időt. A Typhoonok a brit hírportál által látott éjszakán négyszer is tankoltak: ez az úgynevezett „erőszorzó” hatás, amely lehetővé teszi a NATO számára, hogy folyamatosan fenntartsa légi jelenlétét és járőrfeladatait.

A brit légierő Typhoon vadászgépeket és légi utántöltő kapacitást biztosít, hogy segítse a légtér őrzését és megerősítse a NATO keleti szárnyát, miután szeptember elején orosz drónok tucatjai repült be a szövetség légterébe. Ez volt első alkalom volt, hogy egy NATO-tagállam saját légterében orosz eszközöket semmisített meg a 2022-ben indított Ukrajna elleni háború óta.

A drónok olcsó Gerbera típusú orosz eszközök voltak, de az többször megkérdőjeleződött, hogy valóban az oroszok küldték-e őket. Egy orosz hadtörténész például azt állította, hogy Ukrajna a saját területén sérült drónokat gyűjtötte össze, javított néhányat, eltávolította róluk a robbanófejeket, és megpróbálta orosz támadásként beállítani ezt.

A Typhoonok képesek bármilyen légi fenyegetést, így a drónokat is megsemmisíteni, hiszen korszerű, rövid hatótávolságú légiharc-rakétákkal (ASRAAM) és egy 27 milliméteres Mauser gépágyúval vannak felszerelve. Ez jelentős tűzerő ahhoz képest, hogy a célpont csak egy fegyvertelen, GPS-nyomkövetővel ellátott rétegelt lemezről lehet szó.

De ez a hadművelet nem erről szól: A Sky News szerint

ez az elrettentés gyakorlata – annak a jelzése Oroszország felé, hogy a NATO éber és kész a bevetésre.

Közben az európai vezetők azon dolgoznak, miként védhetnék meg hatékonyabban a légteret a drónok ellen, a hagyományos légvédelem eszköztárán túlmutató módon. Ehhez pedig Ukrajna keserű tapasztalatait használják fel – azokat, amelyeket a drónokkal teleszórt égbolt alatt szereztek meg.

Kiemelt kép: Typhoon vadászgépek

drónlégtérsértésLengyelország NATO

