Így védik brit vadászgépek a NATO keleti légtérét Oroszország ellen

Két brit Typhoon vadászgép éjszakai légi utántöltését kísérhette figyelemmel a Sky News a NATO keleti légtérvédelmi missziója során. Beszámolójuk szerint a manőver – amely során a gépek a királyi légierő Voyager utántöltőgépéből kapnak üzemanyagot – rendkívüli precizitást igényel, hiszen nagy sebességnél és erős szélben kell a tömlő fúvókáját pontosan a vadászgép töltőcsonkjához illeszteni. Egy-egy gép akár négy tonna üzemanyagot is felvesz, ami jelentősen meghosszabbíthatja a levegőben töltött időt. A Typhoonok a brit hírportál által látott éjszakán négyszer is tankoltak: ez az úgynevezett „erőszorzó” hatás, amely lehetővé teszi a NATO számára, hogy folyamatosan fenntartsa légi jelenlétét és járőrfeladatait.