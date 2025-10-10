Háláját fejezte ki Magyarország kormánya és Orbán Viktor felé az erdélyi püspök

Az RMDSZ fennállásának 35. évfordulóját ünnepli. A jubileumi kongresszuson elfogadták a következő két év politikai irányvonalát, és beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök is, aki az erdélyi magyarság szerepét, a nemzeti összetartozás erejét és a közös jövőbe vetett hit fontosságát hangsúlyozta. Az eseményen, a Kolozs megyei Zsukiménesen Kovács István unitárius püspök beszédében úgy fogalmazott: „Mellettünk van Magyarország kormánya – a nehéz, ínséges idők ellenére itt vannak édes anyaországként templomaink, intézményeink fenntartásában, bölcsődéinkben, gyermekeink jövőjéért.”

Kovács István unitárius püspök beszédében kifejtette, hogy az egyházi vezetők Erdélyben természetes módon vesznek részt politikai rendezvényeken, mivel történelmileg a világi és egyházi vezetők mindig együttműködtek, például Szent István idejétől, vagy 1568-ban a tordai országgyűlésen, ahol az első püspök elődje, Dávid Ferenc mellett együtt hirdették ki a szabad vallásgyakorlás törvényét, ami a vallási pluralizmus és a modern demokrácia alapját képezte – számolt be a Magyar Nemzet.

A lap hozzáteszi, Kovács István szerint Erdély vallási békéje és türelme a Nyugat vallási háborúival szemben kiemelkedő volt, és a keresztény hit és értékrend nemcsak a templomok, hanem az iskolák, egyetemek és intézmények felépítésében is közreműködött, védve a kultúrát és a közösséget. Rámutatott, hogy a hit segített az embereknek megőrizni az áldott munkát, mert bár ők fáradoznak, a növekedést és áldást Isten adja.

A püspök kiemelte: „Itt vagyunk, mert önök is velünk vannak a közösségmegtartó erőfeszítéseinkben önkormányzati vezetőkként, politikusokként a román kormány minden eszközével, miként

mellettünk van Magyarország kormánya, és itt köszönöm meg a miniszterelnök úrnak ezt, és a nehéz, ínséges idők ellenére itt vannak édesanyaországként templomaink, intézményeink fenntartásában, bölcsődéinkben, gyermekeink jövőjéért.”

Orbán Viktor az RMDSZ kongresszusán: A legjobb napjaink még előttünk vannak

A rendezvényen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök is.

„Nem az a kérdés, mekkora a kutya, hanem hogy mekkora a harc a kutyában.

Az RMDSZ Bukarestben a stabilitás és a józan ész, Budapesten a megbízható partner, Brüsszelben pedig a magyar érdekek képviselője.

Ezért mondom, hogy az RMDSZ nem kisebbségi szervezet, hanem nemzetstratégiai tényező” – fogalmazott a miniszterelnök.

A kormányfő szerint az erdélyi magyarság az élő bizonyíték arra, hogy egy közösség addig él, amíg vannak, akik hisznek benne. Hozzátette, hogy a magyarok válasza a lét kérdésére csak a teljesítményük lehet. „A Nobel-díj a magyaroknak jogcím a létezésre” – emelte ki, hozzátéve, hogy Krasznahorkai László munkássága ismét néhány évtizedet szerzett a magyar nemzet számára.

Orbán Viktor Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt is köszöntötte, kiemelve: „35 év nagy idő egy nemzet életében. Amikor indultunk, a remény volt az egyetlen tőkénk és a hit az egyetlen fegyverünk.”

Felidézte, hogy 2010-ben sikerült újraegyesíteni a magyar nemzetet, és hozzátette: „A jövő nem azoké, akik nézelődnek, hanem azoké, akik cselekednek.” A miniszterelnök szerint 2026-ban nemcsak kormányról, hanem a nemzet jövőjéről és Magyarország szuverenitásáról is döntés születik, és a hazának szüksége lesz az erdélyi magyarokra.

Kiemelt kép: Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke beszédet mond a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 17. kongresszusán Zsukiménesen (Fotó: MTI/Kiss Gábor)