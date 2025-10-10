Felháborodott a Fehér Ház az idei Nobel-békedíj nyertesén, Donald Trump szerint ez nagy sértés velük szemben

Steven Cheung, a Fehér Ház szóvivője az X közösségi oldalon a következőképp reagált az akadémia döntésére.

„Trump elnök továbbra is békemegállapodásokat fog kötni, háborúkat vet véget, és életeket ment meg. Humanitárius szíve van, és soha nem lesz hozzá hasonló ember, aki puszta akaraterejével hegyeket képes megmozgatni”

írta, majd hozzátette:

„A Nobel-bizottság bebizonyította, hogy a politikát a béke elé helyezi”.

Mint írtuk, a Norvég Nobel-bizottság a díjat a Venezuelából származó María Corina Machadónak ítélte oda. Az indoklás szerint Machado „fáradhatatlanul dolgozik a demokratikus jogokért Venezuelában, és küzd azért, hogy igazságos és békés módon demokrácia jöhessen létre a diktatúrából”.

Donald Trump korábban azt mondta: sértés lenne, ha nem ő kapná a Nobel-díjat

A döntés előtt Donald Trump, illetve a hozzá közel álló személyek kampányoltak a díj elnyerésért. Az amerikai elnök éppen ezen a héten jelentette be, hogy megállapodás született a Közel-Keleten a tűzszünetről és túszok elengedéséről a gázai háború lezárása érdekében. Az elnök egyelőre nem kommentálta a Nobel-döntést, de péntek reggel három videót tett közzé a Truth Social oldalán, amelyeken támogatói a gázai megállapodást ünneplik – írja a Reuters.

Trump azt állítja, hogy hivatalba lépése óta (a Hamász és Izael közötti konfliktust is beleszámolva) nyolc háborút zárt le, ezért is ragaszkodik ahhoz, hogy megérdemli a Nobelt – bár nemrég elismerte, hogy nem számít rá, hogy megkapja.

„Megkapom a Nobel-díjat? Természetesen nem. Olyan valakinek fogják adni, aki egyetlen dolgot sem tett”

– mondta múlt hónapban az amerikai katonai vezetőknek. Hozzátette, „nagy sértés” lenne az Egyesült Államokra nézve, ha nem ő kapná meg a díjat.

Korábban azt is mondta, ha Obamának hívnák, 10 másodperc alatt megkapná a díjat, utalva elődjére, aki 2009-ben – Trump megfogalmazása szerint „mielőtt bármit is tett volna” – kapta meg a díjat.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök kabinetülést tart a washingtoni Fehér Házban 2025. október 9-én (Fotó: MTI/AP/Evan Vucci)