Először került magyar katona egy fontos pozícióba a NATO Európai Főparancsnokságán

A következő három évben Kaszab Zoltán főtörzszászlós látja el a NATO Szövetséges Műveleti Parancsnokság (ACO) vezénylőzászlósi beosztását a belgiumi Monsban, a legmagasabb beosztású altiszt személyében először került magyar katona a pozícióba a NATO Szövetséges Erők Európai Főparancsnokságán (SHAPE).

Kaszab Zoltán beosztásának átvétele alkalmából a NATO-főparancsnokságon tartott ünnepi rendezvényt megelőzően Böröndi Gábor vezérezredes, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke magyar újságíróknak nyilatkozva kiemelte: Kaszab Zoltánt különleges műveleti pályafutása, emberi kvalitásai, szakmaisága és kiváló angol nyelvtudása képessé teszi az új beosztásából eredő feladatok ellátására.

„Kaszab Zoltánban megvan minden, ami egy jó vezetőt jellemez: emberség, szigor, komolyság és kiállás”

– fogalmazott.

Különösen fontosnak nevezte, hogy a jelenlegi, kihívásokkal teli biztonsági környezetben a NATO egy magyar altisztet választott a szövetséges erők európai főparancsnokságának legmagasabb altiszti beosztásba. Hozzátette: mindez azt jelenti, hogy szakmai felkészültség szempontjából a magyar főtörzszászlós olyan erős háttérrel rendelkezik, amely alkalmassá tette őt erre a feladatra. Személye példaképe lehet a magyar altiszteknek – hangsúlyozta.

„A jelenlegi, kihívásokkal teli nemzetközi környezetben a legjobb ember a legjobb helyre került”

– hangsúlyozta a vezérezredes.

Kiválasztása személyes elismerés Kaszab Zoltán számára, valamint elismerése a Magyar Honvédségnek és Magyarországnak is – tette hozzá a vezérkarfőnök.

Kaszab Zoltán nyilatkozatában elmondta,

a NATO Szövetséges Erők Európai Főparancsnokságán lesz felelős a katonai szövetség alárendeltségében tevékenykedő csapatokat érintő ügyekben.

A vezénylőzászlósi beosztás összekötő kapocs a parancsnok, az altisztek, illetve a legénységi állomány között annak érdekében, hogy az iránymutatások és stratégiai feladatszabások a vezetői szándék szerint valósuljanak meg – magyarázta.

Elmondta, új beosztásában olyan stratégiai és hadműveleti feladatok végrehajtatásán dolgozik, amelyek a NATO stratégiai műveleti parancsnokának irányelveiből, iránymutatásaiból erednek. Ez azt jelenti, hogy a parancsnok stratégiai iránymutatását kell lefordítania az altisztek szintjére azért, hogy az állomány a lehető legjobban felkészüljön mind a hazája, mind pedig a NATO területének védelmére.

„Fel kell készítenünk katonáinkat és támogatnunk kell parancsnokainkat, hogy biztosítsuk a harcra kész erők vezetését. Az állománynak meg kell értenie a parancsnok szándékát, és megfelelő döntéseket kell tudni hozniuk a maguk szervezeti szintjein a meghatározott célok elérése érdekében”

– fogalmazott.

Szavai szerint kiválasztása mögött rendkívül sok munka, felkészülés és tanulás áll. Az embernek folyamatosan fejleszteni kell magát, fontos, hogy az élethosszig tartó tanulás része legyen egy katonai pályafutásnak – hívta fel a figyelmet.

A kinevezési ünnepségen elmondott beszédében Kaszab Zoltán kiemelte: akik előtte betöltötték ezt a pozíciót, országuk és hadseregük legkiválóbb altisztjei voltak. Minden feltételnek megfeleltek, amit a megbízatás támasztott és kiváló munkát végeztek. Az elődök nagy elismerést szereztek a szövetség egészében, ezért különösen motiváló a nyomdokaikba lépni – hangsúlyozta.

„Erős akarat csak erős hitből fakad” – fogalmazott. Ez a magyar altiszti hagyományok egyik „legbecsesebb idézete” – magyarázta. „Erősen hiszem, hogy katonáink ereje nemcsak a fejlett technológiában, hanem az egyén kemény munkájában, az embereink mentalitásában is rejlik” – tette hozzá.

Kaszab Zoltán a kanadai Kevin Mathers főtörzszászlóstól vette át a NATO Szövetséges Műveleti Parancsnokság (ACO) vezénylőzászlósi beosztását.

