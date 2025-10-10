Életbe lépett a tűzszünet a Gázai övezetben: az izraeli hadsereg visszavonul, a Hamász számára ketyeg az óra

Jóváhagyta az izraeli kormány péntek hajnalban a túszok szabadon bocsátásáról és a Gázai övezeti háború befejezéséről szóló megállapodást. Steve Witkoff, Donald Trump közel-keleti különmegbízottja bejelentette, az izraeli hadsereg teljesítette a megállapodás első szakaszát – számolt be a The Times of Israel.

Korábban az izraeli biztonságpolitikai kabinet már megtárgyalta és jóváhagyta a gázai területre vonatkozó egyezmény részleteit. A miniszterek által jóváhagyott dokumentumot Egyiptomban írták alá.

A kormány éjjeli ülésén jelen volt Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnökének különmegbízottja, valamint Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és tanácsadója is,

akik előtte találkoztak Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel és Ron Dermer stratégiai miniszterrel, aki az izraeli tárgyalódelegációt vezette.

Itamár Bengvir, Becalel Szmotrics, Orit Sztruk, Amiháj Elijahu és Jichák Vaszerlauf, a Vallásos Cionisták és a Zsidó Erő nevű nacionalista pártok miniszterei a megállapodás ellen szavaztak, de nélkülük is megvolt a szükséges többség annak elfogadásához. A két párt miniszterei várhatóan nem mondanak le, és nem döntik meg a már jelenleg is kisebbségből kormányzó koalíciót.

„A háború egyik fő célja a túszok hazahozatala, és most ezt meg is fogjuk tenni. Nem juthattunk volna el idáig Trump elnök és csapatának rendkívüli támogatása nélkül” – mondta a megbeszélés elején Benjámin Netanjahu.

„A katonai és diplomáciai nyomás kombinációja elszigetelte a Hamász” palesztin terrorszervezetet – közölte a kormányfő, és véleménye szerint ez vezetett el a megállapodáshoz.

Életbe lépett a tűzszünet a Gázai övezetben

Az egyezmény szerint hivatalosan életbe lépett a tűzszünet a Gázai övezetben. Huszonnégy óra alatt az izraeli hadsereg befejezi a felkészülést a kivonulásra a megállapodás szerinti vonalig – ezután Izrael az övezet területének ötvennégy százalékát fogja ellenőrzése alatt tartani.

Hetvenkét órával később a palesztinok minden izraeli túszt szabadon engednek, vagyis húsz élő túszt és huszonhat holttestet adnak vissza Izraelnek.

A hivatalos izraeli közlések szerint a 26 halottnak tartott túsz mellett „komolyan aggódnak” két további túsz, Tamir Nimrodi és Bipin Joshi életéért, mert a most aláírt iratok alapján ők sincsenek életben.

A megállapodás szerint az összes élő túsz szabadon engedése után kétszázötven életfogytiglanra ítélt palesztin rab és mintegy ezerhétszáz gázai fogoly szabadul ki az izraeli börtönökből – olyanok, akik 2023. október 7-én nem vettek részt az Izrael elleni terrorakcióban –, valamint háromszázhatvan palesztin holttestet is visszaszállítanak Gázába. A Gázai övezetben egyiptomi, katari és török erők ellenőrzik majd a rendet, együttműködésben az amerikai hadsereggel és Izraellel.

Az arab országok feladata lesz a Hamász lefegyverzése.

Az izraeli erők teljesítették a megállapodás első szakaszát – közölte Steve Witkoff

Később Steve Witkoff a közösségi médiában megerősítette, hogy az izraeli erők teljesítették a megállapodás első szakaszát: „A CENTCOM (az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága) megerősítette, hogy az izraeli védelmi erők péntek délben (magyar idő szerint 11 órakor) befejezték a kivonulást a sárga vonalig, és ezzel megkezdődött a 72 órás túszszabadítási időszak (amely hétfő délben jár le)” – írta az X-en közzétett posztjában, amelyet a The Times of Israel is leközölt.

CENTCOM has confirmed that the Israeli Defense Forces completed the first phase withdrawal to the yellow line at 12PM local time. The 72 hour period to release the hostages has begun. — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) October 10, 2025

A lap hozzáteszi, a visszavonulás tüzérségi fedezet és légicsapások mellett zajlott,

és órákkal a tűzszünet életbe lépése előtt egy izraeli tartalékos katonát halálosan megsebesített egy Hamász-mesterlövész.

Az izraeli hadsereg (IDF) közlése szerint a 26 éves Michael Mordechai Nachmani őrmester, a dimonai származású műszaki egység katonája esett el.

Kiemelt kép: Izraeli harckocsizó katonák egy gyülekezési ponton, az Izrael és a Gázai övezet közötti határon 2025. október 10-én, miután az előző nap az Izrael és a Hamász palesztin iszlamista szervezet megállapodott a tűzszünet és a túszalku első szakaszáról (Fotó: MTI/AP/Emilio Morenatti)