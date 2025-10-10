Döntött az Akadémia, végül nem Donald Trump kapta meg a Nobel-békedíjat

María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető kapja idén a Nobel-békedíjat – jelentette be pénteken Oslóban a Norvég Nobel-bizottság. A Nobel-békedíj az egyetlen, amelyet nem a díjak svéd alapítója, Alfred Nobel hazájában, hanem Norvégiában, Oslóban ítélnek oda és adnak át.

A kitüntetést „a békekonferenciák előmozdítói, a leszerelési tárgyalások főbb szereplői és a népek közötti testvériség élharcosai”, valamint az emberi jogokért küzdők kaphatják meg.

Az indoklás szerint Machado „fáradhatatlanul dolgozik a demokratikus jogokért Venezuelában, és küzd azért, hogy igazságos és békés módon demokrácia jöhessen létre a diktatúrából”.

„A Nobel-békedíjat 2025-ben a béke egy bátor és elkötelezett védelmezője kapja, egy olyan nő, aki az egyre erősödő sötétségben is életben tartja a demokrácia lángját” – hangzott el az oslói bejelentésen.

Caracasban készített kép María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetőről, aki 2025. október 10-én megkapta az idei Nobel-békedíjat (Fotó: MTI/AP/Matias Delacroix)

Az izraeli túszok családjai vetették fel Trump nevét először

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, a Gázában fogva tartott túszok családjai kérték a norvég Nobel-bizottságot, hogy ebben a hónapban adja az Egyesült Államok elnökének a Nobel-békedíjat, elismerve szeretteik kiszabadításáért tett erőfeszítéseit.

Júliusban Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatalosan is Trumpot jelölte a díjra,

méltatva az elnök szerepét az azt megelőző hónapban lezárult 12 napos Izrael–Irán háború befejezésében, valamint a 2020-as Ábrahámi Egyezmények megkötésében, amelyek négy arab országgal normalizálták Izrael kapcsolatait.

Ez a jelölés azonban csak a 2026-os díjra lenne érvényes, mivel a 2025-ös díjra vonatkozó jelölési időszak január 31-én lezárult.

A Nobel-békedíjjal különbözik a többitől

A Nobel-békedíjjal járó, Gustav Vigeland norvég szobrász által tervezett érem más, mint a többi: előlapján más szögből látható a díjalapító portréja, hátlapján három egymást ölelő férfialak áll a latin „Pro pace et fraternitate gentium” (A békéért és népek testvériségéért) felirat alatt, az érme oldalába vésik bele az évet és a díjazott nevét. A

díjjal járó pénz összege 11 millió svéd korona, a kézzel írott, norvég nyelvű diplomán a Stockholmban átadottaktól eltérően nem szerepel az indoklás.

Az első Nobel-békedíjat 1901-ben a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságát alapító Henry Dunant kapta. Legfiatalabban a 2014-ben, 17 éves korában kitüntetett pakisztáni diáklány, Malala Juszafzai, aki egyben a mindenkori legfiatalabb Nobel-díjas, legidősebben pedig, 86 évesen a Pugwash-mozgalmat elindító brit Joseph Rotblat részesült a kitüntetésben 1995-ben.

Visszautasításra is van egy példa: 1973-ban a vietnámi békeszerződés megkötéséért a vietnámi Le Duc Tho és az amerikai Henry Kissinger megosztva kapta a kitüntetést, amelyet Le Duc Tho nem vett át.

A díj történetében a legtöbb, 91 jelölést a nők jogaiért küzdő amerikai Jane Addams kapta, az elsőt 1916-ban, a díjat végül 1931-ben vehette át.

Az idén magyar viszonylatban is sikeres volt a Nobel-díjak kiosztása, ugyanis Krasznahorkai László Kossuth-díjas írónak, a kortárs magyar irodalom egyik legjelentősebb képviselőjének ítélte az idei irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök kabinetülést tart a washingtoni Fehér Házban (Fotó: MTI/AP/Evan Vucci)