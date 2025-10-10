Donald Trump Nobel-békedíját Oroszország, sőt még Ukrajna is támogatná

Oroszország kész lenne támogatni Donald Trump amerikai elnök jelölését a Nobel-békedíjra – közölte pénteken Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója az orosz TASZSZ hírügynökségnek, amelyről a Reuters is beszámolt.

A cikk szerint a 2025-ös Nobel-békedíj nyertesét a tervek szerint pénteken délelőtt hirdetik ki, ám a díj esélyeseit ismerő megfigyelők szerint kevéssé valószínű, hogy Donald Trump neve szerepel majd a győztesek között.

Oroszország többször is elismeréssel beszélt Trump ukrajnai békekezdeményezéseiről. A volt amerikai elnök többször hangoztatta, hogy elnöksége alatt néhány napon belül véget tudna vetni a háborúnak, amit Moszkva pozitívan értékel.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor csütörtökön kijelentette: ha Trump valóban képes lenne tűzszünetet elérni, Kijev maga is támogatná a Nobel-díjra való jelölését.

A Nobel-békedíj esélyeseiről minden évben világszerte találgatások folynak, de a díj odaítélése hagyományosan politikamentes döntésként zajlik, a béke érdekében tett kézzel fogható eredmények alapján.

Az izraeli túszok családjai vetették fel Trump nevét először

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, a Gázában fogva tartott túszok családjai hétfőn arra kérték a norvég Nobel-bizottságot, hogy ebben a hónapban adja az Egyesült Államok elnökének a Nobel-békedíjat, elismerve szeretteik kiszabadításáért tett erőfeszítéseit.

A Túszok és Eltűntek Családjainak Fóruma hétfői levelében azt írta: „Ebben a pillanatban Trump elnök átfogó terve, amely az összes még fogva tartott túsz kiszabadítását és a háború végleges befejezését célozza, az asztalon van. Hónapok óta először érezzük úgy, hogy végre véget érhet a rémálmunk. Biztosak vagyunk benne, hogy nem fog megnyugodni addig, amíg az utolsó túsz is hazatér, a háború befejeződik, és a béke és jólét visszatér a Közel-Keletre.”

Júliusban Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatalosan is Trumpot jelölte a díjra,

méltatva az elnök szerepét az azt megelőző hónapban lezárult 12 napos Izrael–Irán háború befejezésében, valamint a 2020-as Ábrahámi Egyezmények megkötésében, amelyek négy arab országgal normalizálták Izrael kapcsolatait. Ez a jelölés azonban csak a 2026-os díjra lenne érvényes, mivel a 2025-ös díjra vonatkozó jelölési időszak január 31-én lezárult.

2018 óta több amerikai és külföldi politikus is többször jelölte Trumpot a rangos díjra, amelyről az elnök maga is többször kijelentette, hogy „megérdemli”. Korábban úgy fogalmazott: „Ha Obamának hívnának, tíz másodperc alatt megkapnám a Nobel-díjat. Soha nem fogják nekem adni a Nobel-békedíjat. Nagyon sajnálom. Megérdemelném, de soha nem fogják nekem adni” – mondta, utalva elődjére, aki 2009-ben – megfogalmazása szerint „mielőtt bármit is tett volna” – kapta meg a díjat.

Mint ismert, azóta létrejött a túszmegállapodás Izrael és a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet között. Ennek értelmében a terrorszervezet által fogva tartott összes izraeli túsz szabadon bocsátása szombaton kezdődik, és várhatóan egy nappal később, vasárnapra már be is fejeződik.

