Donald Trump kitenné Spanyolországot a NATO-ból

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump élesen bírálta Spanyolországot, amiért Madrid nem hajlandó eleget tenni az amerikai követelésnek, miszerint a NATO-tagállamok védelmi kiadásait a GDP 5 százalékára kellene növelni.

A Fehér Házban tartott csütörtöki találkozón, amelyen Trump a finn elnökkel, Alexander Stubbal tárgyalt, az amerikai elnök kijelentette: „Talán ki kellene dobni Spanyolországot a NATO-ból, őszintén szólva.”

A Euronews szerint a két vezető megbeszélése eredetileg arról szólt, hogy Finnország 11 amerikai jégtörő hajót vásárolna — mintegy 6,1 milliárd dollár értékben —, ám az eseményen Trump ismét felelevenítette hónapok óta tartó vitáját Spanyolországgal.

A konfliktus még júniusban, a hágai NATO-csúcson kezdődött,

amikor Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök bejelentette: országa nem fogja teljesíteni Trump új elvárását, és marad a korábban megállapított 2 százalékos védelmi költségvetési cél mellett. Trump szerint ez elfogadhatatlan: „Mindenki megértette, hogy fizetni kell — kivéve Spanyolországot. Ők az egyetlen lemaradók” – fogalmazott.

A csütörtöki találkozón az amerikai elnök és a finn államfő aláírták a jégtörőkről szóló szerződést is, amelynek első hajója várhatóan 2028-ban készül el. A lépés része Finnország védelmi megerősítésének, miután Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát.

A két vezető a beszélgetés során Trump esetleges Nobel-békedíj-jelöléséről is tréfálkozott. Trump azt mondta, már „hét békét teremtett”, ez (az orosz-ukrán háború lezárása) lenne a nyolcadik. Hozzátette:

„Nem ezért csináltam, hanem mert életeket mentettem.”

Az Egyesült Államok történetében eddig négy elnök kapott Nobel-békedíjat: Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter és Barack Obama. Trump szeretne az első republikánus elnök lenni Roosevelt óta, akit ezzel az elismeréssel díjaznak.

Döntött az akadémia a Nobel-békedíj sorsáról

Időközben döntés született, María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető kapja idén a Nobel-békedíjat – jelentette be pénteken Oslóban a norvég Nobel-bizottság. A Nobel-békedíj az egyetlen, amelyet nem a díjak svéd alapítója, Alfred Nobel hazájában, hanem Norvégiában, Oslóban ítélnek oda és adnak át.

Az indoklás szerint Machado „fáradhatatlanul dolgozik a demokratikus jogokért Venezuelában, és küzd azért, hogy igazságos és békés módon demokrácia jöhessen létre a diktatúrából”. „A Nobel-békedíjat 2025-ben a béke egy bátor és elkötelezett védelmezője kapja, egy olyan nő, aki az egyre erősödő sötétségben is életben tartja a demokrácia lángját” – hangzott el az oslói bejelentésen.

Donald Trump jelölését egyébként Oroszország, sőt adott esetben Ukrajna is támogatta volna, amennyiben valóban sikerülne az amerikai elnöknek tűzszünetet elérnie. Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, elsőként a Gázában fogva tartott túszok családjai kérték a norvég Nobel-bizottságot, hogy ebben a hónapban adja az Egyesült Államok elnökének a Nobel-békedíjat, elismerve szeretteik kiszabadításáért tett erőfeszítéseit.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök Alexander Stubb finn államfőt fogadja a washingtoni Fehér Házban 2025. október 9-én (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)