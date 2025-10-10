Bűnösnek találták a gépfegyveres arctetoválású afgán migránst, aki halálosan megfenyegette Nigel Farage-t

Bűnösnek találták azt a gépfegyveres arctetoválású afgán migránst, aki egy TikTok videóban Nigel Faraget, a Reform UK párt elnökét halálosan megfenyegette.

A 26 éves Fayaz Khan nem tett vallomást a tárgyalásán, amelyen azzal vádolták, hogy tavaly október 12. és 15. között a közösségi médiában közzétett videóban halálosan megfenyegette Nigel Farage-t.

Az esküdtszék fél nap tanácskozás után találta bűnösnek a 2019 óta Stockholmban élő vádlottat. A bíróságon elhangzott, hogy Khan „nagyon aktív volt online”, TikTok-videóit több százezren látták, amint tavaly ősszel kis csónakkal próbált átkelni az Angol-csatornán, hogy eljusson az Egyesült Királyságba – írja a Sky News. Az afgán férfi – akinek AK–47-es gépkarabélyt ábrázoló tetoválása van az arcán és a karján – ugyanis élőben közvetítette, ahogy Franciaországból egy csónakkal átkel a tengeren, majd a videónak köszönhetően október 31-én letartóztatták, miután partot ért az Egyesült Királyságban.

Farage október 12-én egy The journey of an illegal migrant (Egy illegális migráns útja) című videót töltött fel a YouTube-ra, amelyben Khan szerepelt, és Farage arról beszélt, hogy „fiatal, harcképes korú férfiak érkeznek az országba, akikről alig tudunk valamit”.

Khan két nappal később válaszvideót tett közzé, amelyben ez hallható:

„Angol ember, Nigel, ne beszélj rólam sz**t! Nem ismersz engem. Angliába jövök, mert meg akarom venni a húgodat. Nem ismersz. Ne beszélj rólam többet. Töröld a videót. Jövök Angliába. Pop, pop, pop.”

A videóban fegyvermozdulatokat tett a kezével, fejjel beleütött a kamerába, és az AK–47-es tetoválására mutatott, hogy „nyomatékosítsa, nem viccel” – mondta az ügyész.

Here’s the video small boat refugee Fayaz Khan made about Nigel Farage. He denies making threats to kill https://t.co/zZpgjRjhqv pic.twitter.com/WkbbuXtDRJ — CourtNewsUK (@CourtNewsUK) October 7, 2025

Farage, aki jelen volt a tárgyaláson, a felvételt „igazán ijesztőnek” nevezte:

„Tekintve, mennyire vonzódik a fegyverekhez, komolyan aggódtam. Azt mondja, jön Angliába, és le fog lőni.

Khan egy későbbi TikTok-bejegyzésében azt írta: „Komolyan gondolom, amit mondok”, miközben egy képre mutatott, amely Farage elleni fenyegetésről szólt.

A bíróság további videókat is bemutatott, amelyekben Khan ismét „pop, pop, pop” fegyverhangokat utánzó zajokat adott ki és fegyver formát imitálva mutogatta a kezét. Letartóztatása után, tavaly novemberben Khan azt mondta a rendőrségnek:

„Ez csak egy videó volt, soha nem akartam fenyegetni őt. Nem volt szándékomban megölni vagy bántani – ilyen a stílusom, így viselkedem a videóimban. Minden videóban ezeket a hangokat adom ki, ezt mondom: pop, pop, pop.”

Az ügyész szerint a halálos fenyegetés „nem egy hirtelen elszólás” volt, hanem „baljós és fenyegető” üzenet. Hozzátette, Khan „veszélyes ember, aki rajong a fegyverekért”, amit az is mutat, hogy AK–47-es gépkarabélyt tetováltatott az arcára és a karjára.

A védőügyvéd, Charles Royle, ezzel szemben azt mondta, hogy Khan „idióta, bohóckodó, figyelemhajhász módon” viselkedett, és nem valódi fenyegetést akart közvetíteni. „Ez a tárgyalás nem az illegális bevándorlásról, nem az arctetoválásról, nem a Brexitről vagy a Reform pártról szól” – hangsúlyozta a védőügyvéd.

Kiemelt kép forrása: X.com