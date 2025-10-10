Az Európai Bizottság vizsgálja a kiskorúak védelmére vonatkozó szabályok betartását, többek közt a YouTube-on is

Az Európai Bizottság vizsgálatot indított a kiskorúak védelmére vonatkozó előírások betartásáról a Snapchat, a YouTube, az Apple App Store és a Google Play digitális platformokon – közölte a brüsszeli testület pénteken.

A lépés a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) alapján kiadott, a kiskorúak védelméről szóló iránymutatások nyomán történt. A bizottság információt kér a vállalatoktól életkor ellenőrzési rendszereikről, valamint arról, hogyan akadályozzák meg, hogy a kiskorúak illegális termékekhez – például drogokhoz vagy elektromos cigarettákhoz – vagy ártalmas tartalmakhoz, így az étkezési zavarokat népszerűsítő bejegyzésekhez férjenek hozzá.

Henna Virkkunen, az Európai Bizottság technológiai szuverenitásért felelős alelnöke kijelentette:

„Meg fogjuk tenni a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a gyerekek és tinédzserek testi és lelki jólétét az online térben is biztosítsuk. A felelősség a platformoké: kötelesek garantálni a kiskorúak biztonságát – akár a bizottsági iránymutatások alapján, akár saját hatékony intézkedéseik révén.”

A testület a Snapchat multimédiás üzenetküldő platformtól külön is adatokat kér arról, miként akadályozza meg, hogy 13 év alatti felhasználók regisztráljanak, és milyen módon gátolja az illegális termékek – például az elektromos cigaretták vagy drogok – értékesítését.

A YouTube esetében a testület a korhatárellenőrzési rendszer mellett a videóajánló algoritmus működésére is kíváncsi, mivel a közelmúltban több bejelentés érkezett káros tartalmak kiskorúakhoz való eljutásáról.

Az Apple App Store és a Google Play alkalmazásboltok kapcsán a bizottság azt vizsgálja, miként kezelik annak kockázatát, hogy felhasználók – köztük kiskorúak – illegális vagy káros alkalmazásokat töltsenek le, például szerencsejáték- vagy a képekről a ruhát digitálisan eltávolító úgynevezett nudify-alkalmazásokat, amelyek nem beleegyezésen alapuló szexuális tartalmakat hozhatnak létre. Emellett a két alkalmazásbolt korhatárbesorolási gyakorlatáról is részletes tájékoztatást kérnek.

A bizottság a nemzeti hatóságokkal együttműködve további lépéseket tervez annak érdekében, hogy minden platform – a legnagyobbaktól a kisebbekig – megfelelően alkalmazza a kiskorúak védelmét szolgáló iránymutatásokat, és azonosítsák azokat a szolgáltatásokat, amelyek a legnagyobb kockázatot jelentik a gyerekekre nézve.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Matt Cardy/Getty Images)