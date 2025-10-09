Újabb francia miniszterelnök? Borloo vezethetné a szakértői kormányt

Miután sikertelenül ért véget Sébastien Lecornu, a mindössze 14 órát megélt legutolsó francia kormány fejének kormányalakítási kísérlete, az egyre anarchikusabb francia belpolitikai közegben új miniszterelnök-jelölt neve röppent fel a csütörtök délutáni órákban,

Jean-Louis Borloo, aki korábban több alkalommal is betöltött miniszteri posztokat a jobboldali kormányok idején, újságírók érdeklődésére kijelentette: semmit nem tud esetleges jelöléséről, és nem áll kapcsolatban Emmanuel Macronnal, illetve annak környezetével. 74 éves politikus

jobboldali-centrista pártokban tevékenykedett, felesége a magyar származású Béatrice Szabo Schönberg

újságíró és televíziós személyiség – értesült a francia RTL.

Személyét azért látják esélyesnek, mert „se nem baloldali, se nem macronista”, így esélyes lehet a jobbközép pártok támogatására. Csakhogy a Republikánusok vezetője, Bruno Retailleau „rombolónak” nevezte az idős politikust, és azt is leszögezte: hallani sem akar a Borloo neve kapcsán felmerült szakértői kormányról.

Macron három választása

Az idő szorításában – és a költségvetési vészhelyzetben – Emmanuel Macron várhatóan 48 órán belül kinevezi az új miniszterelnököt a TF1 Info francia televíziós híroldal szerint. A köztársasági elnöknek több lehetősége is van: kinevezhet egy baloldali miniszterelnököt, szekértői kormányt alakít, vagy akár a saját táborából nevez ki kormányfőt –felmerült Sébastien Lecornu újbóli kinevezésének ötlete is. Ez utóbbi hipotézisnek számos támogatója van az elnöki táborban.

Kiemelt kép: Jean-Louis Borloo (Forrás. Wikipédia)