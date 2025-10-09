Több millió háztartás maradhat fűtés nélkül Ukrajnában – Zelenszkijék gáztermelésének már több mint fele megsemmisült a tél előtt

Az orosz támadások a téli időszak előtt Ukrajna földgáztermelő kapacitásának több mint felét megsemmisítették a Bloomberg forrásai szerint. Ukrajna gázhálózata a háború előtt még képes volt fedezni az ország teljes szükségletét, azonban az ismételt rakéta- és dróntámadásoknak köszönhetően veszélybe sodródott több millió földgáztól függő háztartás.

Az orosz erők október 3-án indították az egyik eddigi legnagyobb támadást, 35 rakétával és 60 drónnal csapva le Harkiv és Poltava megyék gázlétesítményeire – közölte az állami tulajdonú energetikai vállalat, a Naftogaz.

A támadások következtében Ukrajna gáztermelésének mintegy 60 százaléka megsemmisült.

A Naftogaz az akciót „a háború kezdete óta a legnagyobb mértékű támadásnak” nevezte a gázinfrastruktúra ellen. Ukrajna legnagyobb magánenergetikai vállalata, a DTEK bejelentette, hogy kénytelen volt leállítani a Poltava megyei létesítményeinek működését a csapások után.

Két nappal később Oroszország újabb csapást hajtott végre, amellyel a lakossági fűtés szempontjából létfontosságú infrastruktúrát vette célba – közölte a Naftogaz.

A támadások miatt Svitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter október 7-én közölte, hogy

Ukrajna 30 százalékkal növeli a földgázimportját, hogy ellensúlyozza a kiesést.

A Kyiv Independent cikke szerint a támadások Moszkva stratégiáját tükrözik, amelynek célja az energetikai infrastruktúra rombolása a civil lakosság moráljának megtörése érdekében. 2022 óta Oroszország rendszeresen próbálja megzavarni Ukrajna fűtési és áramellátási rendszereit efféle csapásokkal.

Kijev emiatt a G7-partnereihez fordult sürgős segítségért, hogy felszerelést szerezzen a sérült létesítmények helyreállításához, és újra kérte a légvédelmi rendszerek bővítését, hogy megvédhesse az energiainfrastruktúrát. Emellett pénzügyi támogatás kérdését is felhozta, hogy fedezni tudja az importgáz költségeit a termeléskiesés pótlására.

Ha a támadások folytatódnak, Ukrajna mintegy 4,4 milliárd köbméter földgáz importjára számít március végéig, ami körülbelül 2 milliárd eurónak felel meg.

Victoria Voytsitska, az ukrán parlament energiaügyi bizottságának volt titkára a Washington Postnak beismerte, hogy a gázinfrastruktúra az ukrán energiarendszer legsebezhetőbb része. Mivel a gázkitermelő, feldolgozó és tároló létesítmények szétszórtan helyezkednek el az országban, „az ilyen létesítmények védelmének kiépítése több milliárd dollárba, rengeteg munkaerőbe és sok időbe kerülne” – magyarázta.

Azonban a háború kezdete óta Ukrajna sem tétlenkedett. A Financial Times szerint ukrán drónok 2025 augusztusa óta Oroszország 38 olajfinomítójából legalább 16-ot eltaláltak, aminek következtében az orosz dízelexport 2020 óta nem látott mélypontra süllyedt.

Kiemelt kép: Ukrán férfi egy villanykapcsolót szerel a „Ne nyúlj az áramhoz!” felirat alatt a kelet-ukrajnai Donyec-medencében levő Bahmutban 2022. december 31-én (Fotó: MTI/EPA/George Ivancsenko)