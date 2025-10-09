Orbán Viktor: Ma újra beindul a brüsszeli mosoda, ma Ursula von der Leyent kell tisztára mosni

„A keddi mentelmi szavazás után ma újra beindul a brüsszeli mosoda. Akit ma tisztára kell mosni, az nem más, mint maga az Európai Bizottság elnök asszonya, Ursula von der Leyen” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, az Európai Bizottság elnökével szemben benyújtott bizalmatlansági indítványról csütörtöki szavazása előtt.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy nem ez az első bizalmatlansági indítvány az Európai Bizottság elnökével szemben. Hozzátette: „És ez nem is csoda.”

Legutóbb július 10-én tartottak bizalmi szavazást Ursula von der Leyennel szemben. A mostani, október 9-én, 12 órakor esedékes voksolást megelőzően az európai törvényhozó testületben hétfőn kezdődött meg a bizalmatlansági szavazás vitája.

„A bűnlajstrom hosszú: a zöld őrülettel megfojtotta az európai ipart, az amerikaiakkal kötött egy katasztrofális kereskedelmi megállapodást, nyakló nélkül engedi be a migránsokat, és a legsúlyosabb hiba: több mint három éve önti a pénzt az orosz–ukrán háborúba”

– fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök ezt követően kiemelte, hogy a szavazás már előre eldőlt.

„Ne legyen kétségünk: a balliberálisok ma is megvédik majd az Elnök Asszonyt. Ugyanazok a balliberálisok, akik megvédték a Tisza elnökét a keddi szavazáson”

– írta, felidézve az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésének keddi munkanapján tartott szavazást, ahol elutasították Magyar Péter uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmeket.

A kormányfő szerint ez azért történik, mert ugyanaz a céljuk: „befogni minden tagállamot a brüsszeli járomba. Magyarországot is. Ha sikerül nekik, utána »mindent lehet«. Adót emelni, migránsokat beengedni, a háborút pénzelni” – utalt a miniszterelnök Tarr Zoltán elhíresült mondatára, miszerint „előbb választást kell nyerni, azután mindent lehet”.

„Ehhez azért nekünk is lesz egy-két szavunk. Előbb a mai szavazáson, aztán az októberi Békemeneten!” – hangsúlyozta.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke